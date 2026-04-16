補助藍訪陸　民主基金會：推動兩岸和平發展

中共中央總書記習近平與國民黨主席鄭麗文。(照:國民黨臉書) 中評社台北4月16日電／親綠媒體報導中國國民黨主席鄭麗文訪陸6天行程費，是向“台灣民主基金會”申請經費，引發關注。“台灣民主基金會”今天再發新聞聲明指出，鼓勵政黨推展相關活動，國民黨此次扮演兩岸穩定之交流橋樑，為台商台胞創造有利條件與環境，並將台灣之民主自由理念推展至中國大陸，推動兩岸和平發展。



“台灣民主基金會”依成立宗旨，鼓勵台灣各政黨推展有關民主與人權之活動，及推動台灣與國際非政府組織在民主與人權之相關合作事項，以提升台灣民主素質及國際地位形象，特訂定政黨補助計劃作業要點，以受理政黨補助申請。



關於政黨補助類型，包括各政黨從事“國會外交”及“國內外民主人權交流”等活動、提升台灣民主、人權發展，與國際接軌之相關活動，以及有關提升台灣國際地位及能見度之相關活動等。



“台灣民主基金會”指出，國民黨向本會提出的“中國國民黨赴中國大陸交流訪問團”計劃書中說明，國民黨扮演兩岸間穩定之交流平台與橋樑，透過實地參訪及出席彼岸舉辦之活動，在對等互惠互利的基礎上，為台商台胞創造有利條件與環境，也讓在大陸的民眾及在陸台商瞭解台灣民主發展的現況。



“台灣民主基金會”強調，此次計劃是“推展台灣之民主自由理念至中國大陸”，推動兩岸關係和平發展、維護台海穩定與繁榮。

