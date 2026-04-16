陳其邁抽空觀展　視聽千萬等級音響

民進黨籍高雄市長陳其邁16日下午抽空觀賞音響展，率先前往愛樂音響的展房。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月16日電（記者 蔣繼平）“高雄HI-END音響大展”16日到19日在高雄圓山飯店登場，本身也是音樂迷的民進黨籍高雄市長陳其邁16日下午抽空前往觀展，搶先試聽新台幣千萬等級的頂級音響系統，且聽完整首樂曲時頻頻與身旁業者交流，似乎頗有心得。



陳其邁16日沒有公開行程，也未參加音響展上午開幕，而是下午另外抽空到場觀展。陳其邁本身也聽音樂，家中也有一組品質不錯的音響，他曾表示在閒餘時間享受音樂，是他從大學到現在一輩子的興趣，每年也會觀展瞭解最新技術。



陳其邁首先參觀“愛樂音響”展房，業者本次展出最新款的“丹麥Borresen M3落地型喇叭”，現場播放由法國現代樂團Era於2003年發行的《The Mass》，特色是以宏大、震懾人心的聖歌並與現代搖滾、電子音樂結合，很能呈現頂級音響的震撼力。



愛樂音響隨後也介紹，這組M3音響是首次參展發表，至於價格，光是一對喇叭就要價30萬歐元，BASS一隻1.8萬歐元、串流播放器加解碼器6.7萬歐元、電源分配器1萬歐元等各種設備，再加專業線材，整組價值約1百萬歐元（折合新台幣大約3700萬）。



高雄HI-END音響大展由高雄市電器公會主辦，匯集共233個國際品牌，以97間獨立展房展出，並由專業音響廠商參展，囊括歐、美、日進口音響品牌、台製品牌、串流音樂、兩聲道系統、家庭劇院、黑膠CD及投影機等。

