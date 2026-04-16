施壓軍購預算？AIT谷立言昨會晤朱立倫

AIT台北辦事處長谷立言15日會晤朱立倫。（照片：鄧凱勛臉書） 中評社台北4月16日電／中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜15日召集朝野協商軍購特別條例草案，國民黨前主席朱立倫子弟兵、板橋區市議員參選人鄧凱勛16日在臉書曝，美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言（Raymond Greene）15日會晤朱立倫。時機點引發關注。



“立法院”朝野黨團15日就“行政院”1.25兆版、國民黨團“3800億+N”版、民眾黨團4000億版的軍購特別條例協商，但目前進度僅在條例名稱達成共識，採用民眾黨版“保衛‘國家安全’及強化不對稱戰力計劃採購特別條例”草案。



國民黨前主席朱立倫卸任後，其子弟兵成立“風向123事”臉書粉專，在3月初時，曾針對軍購特別條例議題發表看法，主張國民黨應在“立法院”推動目標9000億元的“國防”特別條例，確保穩定交貨，形成戰力。



鄧凱勛16日在臉書發文指出，昨天他陪同朱立倫會晤美國在台協會（AIT）處長谷立言。在當前區域局勢變動之際，台美之間的溝通與互信更顯重要。無論是安全、經貿、能源，台美不只要持續對話，更要強化合作，共創雙贏。



鄧凱勛說，希望台美關係持續穩健發展、深化互信，共同為區域和平與繁榮努力。未來若有幸進入市議會為新北市民服務，他也會全力推動台美城市、地方議會外交。