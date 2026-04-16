韌性演習22日登場　台軍方：不給空間表演

2026年城鎮韌性演習期程。（照片：行政院臉書） 中評社台北4月16日電／台“國防部”16日於“行政院會”報告“2026年城鎮韌性演習”，全台11個縣市自4月22日起分批進行2日演習，第1日兵棋推演、第2日綜合實作。台“國防部”副部長徐斯儉今天表示，這次演習不能預先演練，也不能表演，“我不給你空間表演”；還有“評核組”設定標準、打分數，甚至評分可能有不及格，“不是演完就算了，那個是假的”。



“國防部”表示，演習時間，4月起由彰化縣等11地方政府演練，另外8月配合“國防部”漢光42號演習實兵操演期間，選定新北市與宜蘭縣、高雄市與屏東縣等4個縣市辦理“跨行政區協同” 演練。



“行政院”發言人李慧芝轉述“行政院長”卓榮泰“行政院會”中強調，演習目的在於“發掘問題”、“即時精進”，而非要求“完美演出”。



為強化地方政府臨災或戰時應變作為，“國防部”今日在“行政院會”報告“2026城鎮韌性（全民防衛動員）演習”整備規劃、演練重點及特色，驗證地方政府如何整合公、私部門應變量能，達到保護民眾、維持政府與社會民生核心功能持續運作及必要時支援軍事行動。



“國防部”表示，演習時間，4月起由彰化縣等11地方政府演練，另外8月配合“國防部”漢光42號演習實兵操演期間，選定新北市與宜蘭縣、高雄市與屏東縣等4個縣市辦理“跨行政區協同” 演練。



卓榮泰指出，今年的城鎮韌性演習有三個重點；首先將持續提高各項衝突情境的比例，目的就是讓更多民眾了解軍民整合的工作；演習內容著重在預防性疏散撤離、大量傷患醫療、緊急醫療區域開設、交通運行管制，以及心理防衛等項目，以達保護民眾及維持社會運作的目標。



卓榮泰另指，第二個重點是演習強度也持續提升，各地方政府演練從1天增加為2天，其中兵棋推演1天、綜合實作1天，要持續推動“有想定、無劇本”驗證，以實際的人、物、地、景，進行實作方式演練，以及首度規劃跨縣市方式來共同協作，讓演習強度更加提升，貼近真實情境。

