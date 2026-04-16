陸透過小兩會致函增航點　陸委會：會考慮

陸委會副主委梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月16日電（記者 鄭羿菲）大陸官方已透過兩岸“民航小兩會”致函，籲盡快全面恢復兩岸客運直航。陸委會副主委梁文傑16日表示，對方是7日來函，希望開放包括烏魯木齊、西安等航點，我們會再進行評估，有結果就會回，他沒辦法評估時間需要多久，航點的問題要等觀光團的問題解決後才較務實。梁也強調，這樣的民航小兩會溝通聯繫還是有必要的，有要求提出我們就會考慮。



梁文傑表示，空運小兩會這樣的協商溝通管道還是正常運作，有要求提出我們就會考慮。對航空公司來說，主要是把人載過去後，有沒有回載率的問題，現在衹有台灣旅客會飛去烏魯木齊、蘭州、西安，但大陸並沒有開放蘭州團、西安團來台，等於載客過去後沒有回頭客，這樣的航線對航空公司是沒有吸引力的。



中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸，大陸12日上午宣布10項兩岸善意措施，包括將推動恢復上海市及福建省居民赴台個人遊試點等。“交通部觀光署”13日曾表示，兩岸相關溝通事項涉及雙方公權力，應由觀光小兩會先行溝通協調。



大陸“海峽兩岸航空運輸交流委員會”15日指出，已透過“台北市航空運輸商業同業公會”聯繫管道再次致函台方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航。



陸委會16日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體提問。



梁文傑說，航點的問題要隨著觀光團的問題解決後，給航空公司有回載率的保證，拓展航點才會比較實際。到目前為止，我們會對這些航點進行評估。



至於兩岸觀光議題，梁文傑說，無論是自由行或團客，觀光小兩會磋商是不可避免的。就像自由行需要磋商數額問題、風險承擔問題等。過去是以整個大陸計算一天有多少人能來台，但現在大陸只說開放上海、福建，他就不知道要怎麼計算了，可能就需要討論；或是自由行個人風險問題，有沒有相關機制可以承擔，旅行團有旅遊險，個人則需要談一下。



梁文傑認為，兩岸觀光的事情一步一步來，對岸2個月前先前講要開放上海居民到金馬旅遊，我們先處理這部分的問題，其他要求慢慢來研究，看看大家能不能互相討論、加以落實。