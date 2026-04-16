楊光磊：文化不同　台積電赴美恐水土不服

前台積電研發處長楊光磊。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月16日電（記者 莊亦軒）見證台灣半導體產業由弱而強的前台積電研發處長楊光磊16日出席“2026TTX政經軍心情勢推演”表示，美國近年大力推動半導體在地生產，台積電上有美國政府壓力、下有客戶壓力，使其赴美布局帶有被迫成分。台灣原有的管理模式與運作法則，一旦移植到美國，可能出現水土不服情況，核心原因就在於雙方文化與產業環境並不相同。



台灣安全研究中心、政大國際關係研究中心等單位合辦的“2026TTX政經軍心情勢推演”15、16日舉行，進行2天兵推。



談到半導體產業全球布局，現任臺科大產學創新學院執行長的楊光磊指出，台灣現正面臨少子化與勞動力不足問題，生育率已降到1以下，未來勞動力短缺情況只會更加嚴重。這也意味著，台灣即便希望把高階製造根留本地，長期而言仍須面對人才與勞力來源日益吃緊的現實。



楊光磊表示，他近日才赴美國亞利桑那觀察，感受到美國政府推動半導體產業落地的一大目標，在於增加當地就業人口與工作機會。相較之下，台灣在先進封裝等高階製程上的製造與執行難度通常較低，因為產業鏈密集、人才調度靈活，整體生產環境更成熟。而美國的商業環境則相對更重視創新概念，卻未必同樣強調快速落地執行。



楊光磊分析，台積電赴美其實承受雙重壓力，一方面來自美國政府政策推動，另一方面則是美國客戶希望就近生產、方便溝通與供應的要求。台積電上有美國政府壓力、下有客戶壓力，使其赴美布局某種程度上帶有被迫成分，而非單純依照企業自身最理想的生產邏輯展開。



對於台積電技術外溢與研發問題，楊光磊說，台積電董事長魏哲家提到的美國研發能量，其源頭其實仍來自台灣研發體系。過去一個世代的技術差距可能還有一到兩年，但未來技術擴散與傳播速度可能進一步壓縮到一年以內，這將使全球競爭更為激烈，也讓台灣必須更快思考如何維持領先地位。

