黃揚明：民主基金會成小金庫補助綠藍白

2024年民進黨獲得民主基金會1386萬元補助款。(照:黃揚明臉書) 中評社台北4月16日電／中國國民黨主席鄭麗文赴大陸進行“2026和平之旅”，向“台灣民主基金會”（Taiwan Foundation for Democracy 簡稱TFD）申請480萬元補助費，引發議論。資深媒體人黃揚明在臉書發文表示，這次事件的重點不該只是民主基金會能否補助國民黨“鄭習會”的出訪費用，既然說民主基金會是政府專款捐助、納稅人的稅金，那麼更該檢討的是，民主基金會對各政黨的補助款都用在哪邊？為什麼不能全數透明公開？



黃揚明指出，國民黨、民進黨、民眾黨最近一次申報的財報資料，2024年國民黨獲得民主基金會新台幣998.4萬元補助款、民進黨獲得1386萬元補助款、民眾黨獲得232.7萬元補助款。(這比例是依第10屆“立院”席次，當時民進黨是最大黨，去年的資料還沒有申報)



黃揚明今天在臉書發文表示，鄭習會出訪費用約480萬，國民黨向“台灣民主基金會”申請，報導的媒體稱，這叫“全民買單”、“瞎到爆”。



黃揚明指出，“台灣民主基金會”每年約有3000萬專款，提供給在該屆“立院”政黨票超過5%的政黨，補助額度依席次比例分配。若以現在的“國會”席次比例，應是國民黨與民進黨都是1400萬上下，而民眾黨約200萬。



黃揚明說，過去他介紹過，民主基金會董事會除了政府代表董事(“立法院長”、“總統府”祕書長和“外交部長”)外，還有政黨董事9人(依各政黨比例)、財經界、學界、NGO各1人。



黃揚明表示，過去民主基金會對各政黨補助款，都不會對外公布細節，衹有在該會董事、及“立法院”審議時會提供相關資料，各政黨也把這筆補助視為年度固定可運用的款項。



黃揚明認為，這次事件的重點不該只是民主基金會能否補助國民黨“鄭習會”的出訪費用，既然說民主基金會是政府專款捐助、納稅人的稅金，那麼更該檢討的是，民主基金會對各政黨的補助款都用在哪邊？為什麼不能全數透明公開？



黃揚明表示，韓國瑜院長擔任基金會董事長，是否可以藉此機會讓陽光照進民主基金會？當然，他是很悲觀的，畢竟各政黨早就把這些錢當成自己的小金庫了。