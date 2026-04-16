蔣錦堂：日月潭業者很期待惠台十項落實

石頭彩繪藝師蔣錦堂。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月17日電（記者 方敬為）大陸4月12日宣布10項惠台交流措施，其中包括“開放福建、上海民眾赴台個人遊試點”，消息一出，台灣觀光旅遊業界振奮，在日月潭景區從事石頭彩繪藝品銷售的藝術家蔣錦堂接受中評社訪問表示，日月潭過去就是陸客來台熱門的旅遊目的地，並且是受惠兩岸觀光最直接的地方，所以潭區業者對於這次惠台10項政策都很期待，希望能早日落實！



蔣錦堂為日月潭風景區管理處認證的街頭藝人，從2007年起就在水社碼頭展售石頭彩繪藝品，精選紋理漂亮、質地細緻或奇形異狀的石塊，以書法在其上題字、彩繪、點綴，成為日月潭當地獨有的紀念品，過去陸客來台必到日月潭一遊，蔣錦堂創作的雅石也相當受到陸客歡迎。



中國國民黨主席鄭麗文4月7日訪問大陸展開為期6天的國共交流，12日落幕，大陸方面隨即宣布10項惠台措施，內容涵蓋農漁牧、觀光旅遊、影視、中小微型企業發展等面向。



針對本次惠台政策，蔣錦堂表示，對日月潭周邊業者最重要的，莫過於恢復上海及福建民眾赴台個人遊試點，這項政策的釋出，對於沉寂已久的台灣觀光產業，無疑是注入了一劑強心針。



蔣錦堂指出，日月潭作為國際級景點，雖然近年仍維持一定的客流量，年均觀光可達200多萬人次，數字看似穩定，但與先前陸客來台鼎盛時期，一年高達400多萬人次的盛況相比，簡直是小巫見大巫。這對於第一線的飯店業、觀光船隊及手工藝業者而言，確實能深刻感受到觀光產值的量能大不如前。



蔣錦堂說，日月潭目前的境外遊客組成多以東南亞為主，然而受限於消費習慣與文化隔閡，其經濟效益難以支撐起在地產業的榮景。對比過去陸客絡繹不絕的盛況，現今的日月潭在非假日期間顯得格外清冷，業者們也面臨營運挑戰。

