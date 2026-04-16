蘇巧慧與新北參選人拍定裝照夫婿也入鏡

蘇巧慧與民進黨新北市議員參選人合拍定裝照，夫婿龍男·以撒克·凡亞思也一起合照。（照：蘇巧慧辦公室提供） 中評社台北4月16日電／民進黨提名的新北市長參選人、綠委蘇巧慧於4月15日、4月16日連續兩天率領民進黨新北市議員候選人拍攝合體定裝照。蘇巧慧也難得協同原住民夫婿、紀錄片導演龍男·以撒克·凡亞思穿著傳統服飾合照。蘇對於議員們的要求也來者不拒，展現高度配合力與親和力，現場氣氛融洽、笑聲不斷。



蘇巧慧辦公室發出新聞稿表示，每位候選人在拍攝過程中都發揮許多創意與個人特色，代表新北隊創新和活力的一面。拍攝現場氣氛熱烈，議員候選人們大玩創意，從奔跑、跳躍到擊拳姿勢樣樣來；服裝更是多元，涵蓋正式西裝、競選外套及原住民傳統服飾。在拍攝過程中蘇巧慧也頻頻給予候選人動作指導，展現母雞態勢。



她強調，近期所拍攝的定裝照將使用於各項合體文宣、看板，而她也會持續陸戰、空戰齊發的步調，舉辦座談會、親子活動，同時公布各項政績、政見影片，全力爭取更多市民的支持。



蘇巧慧指出，這就是“最強新北隊”的樣貌——專業與創意兼具，新北隊會繼續用各種創新方法爭取市民的支持。



她表示，目前她已經和議員參選人們啟動第二輪的市場掃街，後續將舉辦座談會與親子活動，也會繼續公布各項政績、政見影片，透過紮實的陸戰與創新的空戰，展現新北隊的政績與願景，期盼獲得更多不分黨派、不分年齡的市民認同，帶領新北隊贏得年底的選戰。