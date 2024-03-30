江百松：台應正視陸善意　速重啟民航小兩會

專營大陸旅遊業的新竹市旅行商業同業公會理事長江百松。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月17日電（記者 盧誠輝）大陸12日宣布十項惠台措施，包含推動兩岸直航正常化，15日更透過民航小兩會管道向台灣方面發函呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航。專營大陸旅遊業的新竹市旅行商業同業公會理事長江百松接受中評社訪問表示，台官方應正視大陸這次透過兩岸既有機制發函的善意，儘速讓民航小兩會重啟，勿再政治凌駕專業，讓兩岸直航能夠儘快恢復。



大陸官方表示，已透兩岸“民航小兩會”致函，籲儘快全面恢復兩岸客運直航。台官方16日證實已收到來函，但表示，現在的航班足以應付目前需求，後續再觀察、適時調整。



江百松強調，他經常往來兩岸發現，直航班機上的年輕人已越來越多，這也顯示台灣青年對大陸的嚮往與好奇，總希望有機會能親自飛一趟大陸到處去走走看看，因為現在包括抖音和小紅書都相當受到台灣青年的喜愛，兩岸民間交流的渴望早就已經擋不住了，所以還是期盼台官方能夠正視這次大陸所釋出的善意，儘速讓民航小兩會重啟，讓兩岸交流可以回到正軌。



江百松，從事旅行業超過25年，2000年成立竹企旅行社，專營大陸旅遊事業，赴陸超過400趟，跑遍大江南北，該公司目前為台胞證一級代理中心，現任新竹市旅行商業同業公會理事長、中華兩岸旅行協會副理事長、竹竹苗區域觀光聯盟總召集人、竹企旅行社總經理。



他提到，根據大陸官方統計資料顯示，台灣遊客赴大陸旅遊的人次，從新冠疫情後2023年的3百萬人次、2024年402萬人次、2025年489萬人次，平均每年都以約百萬人次在成長，就可以看出台灣遊客赴陸旅遊的風潮已經越來越盛，目前往來兩岸的直航航班也經常呈現班班客滿的狀況，顯示需求確實就在那邊，但供給已明顯不足。



江百松分析，在兩岸觀光旅遊並未全面開放的情況下，為何還有這麼多台灣遊客要到大陸去，且還年年成長？主因是日韓對台灣遊客來說已經玩膩了，加上到大陸旅遊的旅費相對便宜，且不管是語言和文化都通，所以只要去過一趟大陸旅遊體驗佳的遊客回台灣後，當然會口耳相傳，也因此讓越來越多的台灣遊客想到大陸去旅遊。