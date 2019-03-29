杜紫宸：警惕台灣貧富懸殊　削弱抗風險力

中華大學通識教育中心講座教授杜紫宸。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月17日電（記者 莊亦軒）中華大學通識教育中心講座教授杜紫宸16日出席“2026政經軍心情勢推演”表示，台灣內部經濟與社會失衡現象值得警惕，不同階層之間的財富累積速度與資源掌握程度差距擴大。以財富分配來看，前10%的人掌握48%的社會財富，後50%的人卻僅擁有12%的社會財富，顯示分配失衡情況已相當明顯。



杜紫宸提到，房價所得比超過15，也反映出台灣社會在居住正義與世代負擔上的沉重壓力。若這樣的內部不平衡問題持續惡化，將進一步侵蝕社會韌性，甚至削弱台灣面對外部風險時所需要的整體支撐力。



台灣安全研究中心、政大國際關係研究中心等單位合辦的“2026TTX政經軍心情勢推演”15、16日舉行，進行2天兵推。



杜紫宸點出，台灣真正難以被取代的關鍵能力之一，就是能源穩定性。能源問題對台灣具有根本性，不只是經濟議題，也與“國家安全”、社會穩定與產業韌性高度相關。若無法建立足夠安全與韌性，其他戰略部署都可能受到限制。



杜紫宸指出，過去全球經濟與貿易行為普遍追求“低成本”，如今國際供應鏈與地緣政治環境明顯轉變，世界運作邏輯已逐步從“低成本”走向“低風險”。在這樣的變化下，台灣不能再僅依賴既有發展模式，而必須重新檢視自身產業結構與戰略定位，尋求更具韌性的調整方向。

