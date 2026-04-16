美前國防官員：中東衝突影響印太彈藥庫存

前美國國防部科長唐安竹。(中評社 莊亦軒攝) 中評社台北4月16日電（記者 莊亦軒）針對美伊戰爭效應，前美國國防部負責中國、台灣與蒙古事務科長唐安竹（Drew Thompson）16日在台出席2026TTX政經軍心情勢推演受訪表示，解放軍在台海周邊的軍事活動本來就會隨時間增減，背後原因相當多元，有時與天候條件有關，有時出於作戰需求，另一些時候則涉及政治考量。不過，從根本上來看，解放軍的主要關注對象仍是台灣，而非美國，因此他不認為美軍在中東的軍事活動，與解放軍在第一島鏈內的行動之間存在明確對應關係。



他表示，若說中東衝突會對印太局勢造成什麼影響，較值得注意的反而可能是美軍飛彈與彈藥庫存問題。



台灣安全研究中心、政大國際關係研究中心等單位合辦的“2026TTX政經軍心情勢推演”15、16日舉行，進行2天兵推。



唐安竹“國防安全研究院”訪問研究員、前美國國防部負責中國、台灣與蒙古事務的科長。現為新加坡國立大學李光耀公共政策學院訪問學人，16日參加“2026政經軍心情勢推演”在場外受訪。



對於外界關注中東局勢升高，是否會使美方從日本沖繩等地抽調兵力前往中東，進而影響印太安全態勢，唐安竹認為，兵力調動本身未必是最關鍵的問題。因為目前美方若在伊朗或中東相關行動中採取軍事作為，主要仍是依靠空中與海上資產，以及海軍兵力運用，而不完全取決於地面部隊部署。



唐安竹表示，若說中東衝突會對印太局勢造成什麼影響，較值得注意的反而可能是飛彈與彈藥庫存問題。不過，從近來中東地區軍事行動的實際情況來看，相關作戰已逐漸從大量使用高端、昂貴、精密導引彈藥，轉向採用較為簡單、但庫存量更充足的武器系統，像是從戰斧導彈轉為使用JDAM（聯合直接攻擊彈藥）。換言之，即使彈藥庫存確實會受到一定消耗，但在短期內仍不至於構成實質性衝擊。

