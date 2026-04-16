金門議員提赴陸考察新四通　縣府：反映民意

金門縣議員陳泱瑚（上）在總質詢時提出赴陸考察新四通。（照：截自金門縣議會直播畫面） 中評社台北4月16日電／金門縣議會今天總質詢時聚焦兩岸政策發展，跨黨派問政聯盟暨無黨籍聯盟政團召集人縣議員陳泱瑚質詢時提到，府會應赴中國大陸考察翔安機場與新四通措施整備等，展現縣府態度。金門副縣長李文良說，事涉“中央”權責仍須“中央”決定，但會提供地方民意等供“中央”參考。



中共“中央”台辦12日宣布10項惠台政策措施，其中有關金馬部分包括通水、通電、通氣、通橋，以及支持金門共用廈門新機場等。



根據《中央社》報導，金門縣議會今天進行總質詢議程，陳泱瑚表示，有關廈門翔安機場啟用後對金門噪音、飛航安全等議題，應實際走訪，了解中方處理方式，“身為地方政府必須有積極作為”。



陳泱瑚表示，也應一併了解新四通未來電、氣、通橋路線中方如何規劃，“地方政府到底支不支持新四通，以及共用翔安機場等問題，必須展現出一些態度”。他建議定期會結束後27日左右，由縣府組團與議會赴中國大陸實地走訪，考察翔安機場及新四通中接氣、大橋等路線與整備狀態，“這攸關金門未來數十年經濟、民生與交通等方向”。



金門縣議會議長洪允典表示，希望縣府團隊拿出魄力，金門百姓財產、將來航道等方面權益要極力爭取，“不能完全靠‘中央’”，要拿出魄力，像通水一樣做好。



李文良答詢表示，翔安機場或新四通對於金門民眾未來日常生活、可能的經濟發展等方面確實有影響，地方政府、議會對於民眾的權益、發展一定要關注，應蒐集民眾的權益、想法，並適度反映給“中央”。



李文良會後接受媒體聯訪表示，歡迎任何對金門發展有利的措施或政策，事涉兩岸、屬於“中央”權責部分，地方政府沒辦法置喙，仍盼透過適當場合、機會，把民眾意願、地方政府想法及議會關切讓兩岸政府知道。



就議員提出實地考察，李文良說，到翔安機場考察了解陸方對於機場建置產生問題的態度，“我覺得這是很好的第一步”，他會按照相關程序向陸委會、“移民署”等提出申請，如相關機關同意，將盡快跟對岸溝通和交流。



李文良強調，事涉“中央”權責，如果不是地方政府可決定的事項，“還是要‘中央’來支持、決定”，“但我們可以做的，是把地方民意、政府態度意見給‘中央’參考”。