台工總挺引進印度移工　指反對者不了解產業

台灣工業總會理事長潘俊榮出席會員大會。（照片：工總提供） 中評社台北4月16日電／台“勞動部長”洪申翰日前表示首批印度移工最快今年可能引進，引發反對聲浪。工業總會理事長潘俊榮今天表示，引進印度移工對整體產業而言是正面的，台灣的產業發展需要人力協助，希望政府能夠盡快引進，“反對這項政策的人，可能不了解產業界需求”。



工業總會今天舉行第13屆第3次會員代表大會，理事長潘俊榮接受媒體訪問時指出，台灣目前最缺的是勞動力，對於引進印度移工政策非常贊成，希望政府加快開放腳步，以補足產業人力缺口。



對於民間出現反彈聲浪，潘俊榮表示，反彈的人可能不太了解產業實際需求，現在東南亞各國經濟持續發展中，當地勞動力需求增加，“他們自己都不夠用了”，能來台工作的勞工有限，因此台灣需要開拓新的移工來源。



潘俊榮強調，若人力持續不足，將影響企業營運與競爭力，甚至出現有工作卻無人可做的情況。他表示，政府應從整體產業需求出發，盤點各產業所需人力，作為移工引進規模的依據。



至於開放人數規模，潘俊榮表示，應以“滿足產業需求”為原則，同時為兼顧整體勞動市場平衡，調查各個產業需求，審慎規劃人力配置、避免超量。他也呼籲，社會大眾無須過度擔憂引進印度移工議題，並重申產業確實存在人力缺口，政策推動有其必要性。



針對中東戰事衝擊全球能源，潘俊榮致詞時表示，工總已呼籲政府確保天然氣及原物料穩定供應，以兼顧民生與產業競爭力，並肯定政府近期在穩定油氣來源、凍漲電價及協調石化原料增產等作為。



對於今年度政府總預算案僵局有望解套，潘俊榮指出，今天特別去拜會國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁，盼總預算案後續能夠盡速完成審議，讓政府施政與公共建設順利推動，為產業提供穩定發展與投資環境。