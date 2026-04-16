專論：大陸打民生牌　民進黨進退兩難

民進黨中央黨部。（中評社資料照） 中評社台北4月17日電（評論員 林淑玲）大陸“海峽兩岸航空運輸交流委員會”透過“台北市航空運輸商業同業公會”致函台灣，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航，台官方沒接球。民進黨政府先前拋出的前提是“小兩會”協商，現在大陸同意了，綠又改口說需求不大，顯示近來陸方靈活的“民生牌”已對綠營形成莫大壓力。



兩岸觀光是在2019、2020中斷，迄今已有6至7年，新冠疫情後，台灣業者爭取恢復組團赴陸、增加航點航班；大陸日前也在十項惠台恢復滬、閩居民赴台個人遊，台官方都未同意。綠之前設定“小兩會”先協商做為開放前提，隱含要突破“不認九二共識”也能接觸的目的，大陸投出變化球同意“小兩會”協商，民進黨政府卻又退縮了。



針對增加航點，陸委會16日說，現在衹有台灣旅客會飛去烏魯木齊、蘭州、西安，但大陸並沒有開放旅遊團來台，等於載客過去後沒有回頭客。照此說法，台灣2025年赴日本旅遊有676萬人次，日本僅148萬人次來台旅遊，台日航線缺乏回頭客會慘賠？當然不是這樣，台灣航司最賺錢的黃金航線就是遊客爆量的台日航線。



民進黨政府面對大陸的“民生牌”陷兩難。



綠營策略上是不願有太多交流，以免台灣民眾赴陸旅遊看到大陸進步發展現況，造成“抗中保台”政策破功，推倒“台獨”神主牌。也不願陸客大量來台，讓馬英九執政時期的陸客經濟再度火紅。



但因台灣民間需求強烈，許多行業都需要拚經濟，民眾要生活，台官方又很難直接表態說，就是不讓陸客來台，不開放台灣旅遊團赴陸，也不增加飛大陸的航點航班，封殺到底。只能再找理由拖延，以拖待變。