前歐盟外交官：格陵蘭不滿特朗普接管說

前歐盟駐菲律賓與越南大使Franz Jessen。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月16日電（記者 莊亦軒）美國總統特朗普日前表示一定要接管格陵蘭，此事因美國注意力轉向中東暫時被擱置。來自丹麥的前歐盟駐菲律賓與越南大使Franz Jessen16日在台出席“2026政經軍心情勢推演”受訪表示，許多丹麥人確實是把特朗普的說法當真看待，因此他本人對此也感到憂心。在丹麥社會內部，這不是一個可以輕忽的議題，而是必須嚴肅面對的現實挑戰。



格陵蘭是丹麥王國海外自治領地，屬高度自治的“準國家”實體。格陵蘭公民同時為丹麥公民，享有歐洲聯盟公民身分。



前歐盟駐菲律賓及越南大使Franz Jessen為美國維吉尼亞理工學院暨州立大學經濟博士，擁有超過30年的國際外交經驗，是歐盟資深外交官，長期在東南亞地區服務，曾於中國、越南、菲律賓等國任職，並在歐盟總部負責東南亞事務。Franz Jessen 16日出席“2026政經軍心情勢推演”在場外受訪。



對於美國特朗普政府曾聲稱要接管格陵蘭，Franz Jessen表示，他來自丹麥，丹麥目前同樣面臨新的外部挑戰，尤其是在格陵蘭議題上，丹麥政府正努力思考如何處理與美國政府之間的相關問題。對丹麥政府而言，如何因應美方在格陵蘭問題上的立場，並設法化解爭議，已成為一項重大的政治目標。



被問到此事是否可能導致某種形式的軍事衝突時，Franz Jessen則表示，自己並不認為會發展到那樣的程度。



他指出，丹麥軍事能力與美國軍力相比差距非常大，因此他看不到雙方發生軍事衝突的現實可能性。但這並不代表問題容易解決，恰恰相反，相關爭議仍然相當棘手，後續如何化解，仍有待觀察。因為格陵蘭當地民意對於美國接管的反彈情緒十分高漲，特朗普曾提出過的格陵蘭獨立在當地的支持度目前也不高。



談到歐盟內部對此議題是否已有共識，Franz Jessen表示，丹麥政府已做出相當大努力，確保丹麥與歐盟在格陵蘭議題上能夠密切合作。從外部觀察來看，這樣的協調目前似乎是有效的，顯示丹麥正努力爭取歐盟在此事上的支持與協同行動。

