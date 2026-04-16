吳成典：習鄭會轉變兩岸調性　偏向經濟民生

新黨主席吳成典認為陸方對台調性有轉變。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月17日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文日前結束赴陸行程，她與中共中央總書記習近平的“習鄭會”引發的後續效應受到關注。新黨主席吳成典向中評社表示，這次會面是兩岸關係“山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村”的重要里程碑。



他觀察，大陸此次對台調性出現極大轉彎，不僅對國民黨的規格極高，更展現出前所未有的自信與從容，整體氛圍已從過去的強硬政治語言，轉向“一家人”的柔性訴求，多談民生，為兩岸攜手合作創造了歷史性的契機。



鄭麗文4月7日訪問大陸展開為期6天的國共交流，12日落幕，大陸方面隨即宣布10項惠台措施，內容涵蓋農漁牧、觀光旅遊、影視、中小微型企業發展等面向。



吳成典也提到，隨著此次會面調性轉為溫和，大陸整體對台論述也出現變化，近日開始有更多從民生與發展角度談台灣未來。



他認為，這樣的轉變，會讓兩岸逐漸轉向以實務與交流為核心，讓外界更容易理解與接受。



曾任金門縣副縣長、“立委”的吳成典接受中評社訪問時指出，他自2000年以前即與大陸方面有所往來，當時習近平仍在福建任職，基於這樣的長期觀察，他對這次互動的感受特別深刻，認為最大差異在於整體調性出現轉變。