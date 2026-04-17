兩岸全面恢復直航陸委會稱沒回頭客　網炸鍋

陸委會副主委梁文傑。（中評社 資料照） 陸委會16日在臉書回應陸方要求全面恢復兩岸客運直航。（大陸委員會臉書） 網友在陸委會臉書留言。（大陸委員會臉書） 中評社台北4月17日電／習鄭會之後，中國大陸提出10項惠台措施，喊話推動恢復兩岸直航，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航。陸委會副主委梁文傑16日表示，回程沒有回頭客，對航空公司缺乏吸引力；旅客可選擇轉機前往，航班選擇多，兩岸直航並非不可替代。有網友表示，“誰跟你沒有直航的需求，陸委會的人又不去，天天在轉來轉去，浪費時間”、“整篇都是廢話”、“2016之後，陸委會作用就幾乎沒有了”。



陸委會16日在記者會表示，陸委會收到後，當然會進行評估。目前民航小兩會之間的協商或溝通管道，其實仍屬正常運作，有任何要求提出，陸委會都會加以考量。梁文傑補充說，目前台灣旅客會飛往烏魯木齊、蘭州及西安，但陸方尚未開放蘭州團客來台，回程沒有回頭客，這樣的航線對航空公司來說缺乏吸引力。而前往西安、哈爾濱或烏魯木齊，其實可先飛往上海、北京、廣州或深圳，再轉機前往，航班選擇多且票價相對便宜。



網友在陸委會臉書留言，“快直航，去玩很麻煩”、“整篇都是廢話”、“垃圾單位，尸位素餐”、“就像當年鴻海買BNT疫苗，對老百姓有用的，政府只會一再阻攔”、“其實陸委會可以關了，我看不懂你們現在的工作是啥”、“回歸市場機制，載客率不佳，航空公司不會停航嗎？”“轉機要花好幾倍的時間啊！”。