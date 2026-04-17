鄭麗文談大陸動武選項　僅針對“台獨”

國民黨主席鄭麗文。（中評社 資料照） 中評社台北4月17日電／中國國民黨主席鄭麗文4月7日至12日率團訪陸，並進行“習鄭會”。鄭麗文16日在網路節目受訪指出，中共總書記習近平把台灣當作一家人，他們對我們好都來不及了，“怎麼會想要打你呢？”因此，大陸所謂的動武選項僅是針對“台獨”。



鄭麗文16日在網路節目《誰來Talk館》表示，習近平在正式會面中多次脫稿演出，真情流露，感覺他真的把我們當作一家人。她認為，對大陸目前傲視全球的成就應給予肯定，而非以“高鐵沒靠背”等言論進行無謂的羞辱。



鄭麗文說，我們都是一家人，不能連祖先都不認。有什麼深仇大恨和隔閡非這樣不可呢？既然大家都很有成就，又都是一家人，非得要劍拔弩張，再讓外人有機可乘來挑撥製造矛盾嗎？大陸如此的發展，已經成為台灣人的底氣，不會變成台灣人的威脅，而是成為台灣人的機遇。



鄭麗文認為，“他們對我們好都來不及了，怎麼會想要打你呢？”所以從過去見面就開始相罵，改變成今天這樣的氛圍，是完全不一樣的，而這才是大陸期待的、想要的。



鄭麗文覺得，大陸是由衷希望兩岸不要打仗，希望要和平，可是為什麼民進黨這些人要製造仇恨對立。因此，當她伸出這個手的時候，她的感受是，大陸恨不得趕快用雙手把她的手握住，讓她感受到他們的溫暖、真心誠意，這才是兩岸希望走的路。台海沒事，世界都沒事，大家要對和平有信心，也要對大陸希望和平的意願要有信心。



鄭麗文強調，“大陸所謂的動武是針對“台獨”。說穿了兩岸和平沒有很難，就是九二共識、反對“台獨”。