顏慶章能為女兒討公道？陳揮文：別再作夢了

顏慧欣父親顏慶章。（照片：謝國樑臉書） 中評社台北4月17日電／“行政院”經貿辦前副總談判代表顏慧欣3月12日因病辭世，傳出生前疑遭職場霸凌，“行政院”已交由外部委員調查。顏父、台前“財政部長”顏慶章15日也首度發聲表示，願協助專案小組調查，這也是他的社會責任。媒體人陳揮文16日在政論節目表示，在當前綠色執政的框架下，不可能還顏慧欣公道，也沒有要查，別再作夢了。



“我跟你講，他沒有要查啦！”陳揮文16日在政論節目《新聞大白話》表示，楊珍妮在當國貿局長的時候，就有人把她的錄音檔拿出來爆料。陳揮文現場拿出手機播放“楊珍妮咆哮飆罵下屬”錄音檔強調，當時她對國貿局的組長，是“霸凌”式的嗆聲。



陳揮文說，“楊珍妮，妳好大的官？妳以前的長官是顏慶章，後來顏慧欣變成妳的部屬，妳夾在他們父女之間，妳不知道顏慧欣的爸爸是顏慶章？我才不相信，妳知道嘛！”鄭麗君說什麼“顏慧欣很優秀”，在“立法院”“哽咽”？那顏慧欣被楊珍妮霸凌，鄭麗君都不知道嗎？不知道楊珍妮這麼壞？“沒有要查！大家不要再作夢了！”



陳揮文表示，查了兩個月，連“行政院長”卓榮泰自己都心虛了，卓榮泰2月就知道顏慧欣請辭，大年初三簡訊就看到辭呈。“我要告訴顏部長、顏慶章，節哀順變，在民進黨政府的這個‘框架’之下，是不會給妳女兒公道的！眼淚擦擦吧，這不可能會查的。”



陳揮文說，查下去，楊珍妮、鄭麗君，一群人都下去？賴清德是不可能讓這種事情發生的！