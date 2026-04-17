韓國瑜、王鴻薇淋成落湯雞仍力挺許原榮車掃

韓國瑜、王鴻薇15日合體，為國民黨台北市議員黨內初選擬參選人許原榮進行車隊掃街。（王鴻薇臉書） 中評社台北4月17日電／中國國民黨台北市松山、信義區議員黨內初選民調將於19日至21日登場。國民黨籍“立法院長”韓國瑜、“立委”王鴻薇15日合體，為國民黨擬參選人許原榮進行車隊掃街。王鴻薇16日表示，她蠻驚訝這次韓國瑜毫無保留，全心全意的輔選許原榮。她跟韓國瑜15日都淋成落湯雞，之後去吃飯，韓國瑜還特別盯著許原榮要謝謝她。



王鴻薇指出，15日車掃，她看到跨黨派的里長，帶著領導志工來給許原榮加油。她跟許原榮說，這根本就是“立委”和市長的規格了。而這麼多里長願意站出來支持許原榮，這反應出許原榮在選區這20年來耕耘的結果。



藍營松信區初選爆炸，上演5搶2，將於19至21日進行初選電話民調。參選人包括，李明璇、楊智伃、滿志剛、李煥中、許原榮。



王鴻薇16日在臉書發文表示，她和韓國瑜15日晚上一起為松山信義區參選人許原榮車掃。這次松信區參選新人眾多，許原榮是她認識最久的一位。過去許原榮在前“立委”費鴻泰辦公室擔任主任，一方面很多的選民服務案件，是透過他的幫忙；另外一方面也看到，他因為前“立委”費鴻泰的關係，怕得罪同選區的議員，所以一直犧牲自己參選機會。而這次等到他可以參選之後，因為年齡稍長，他的新人加權比例遠遠落後其他部分的新人，這一點其實是蠻可惜的。



王鴻薇接著說，許原榮現在擔任韓國瑜院長辦公室主任，其實她蠻驚訝的是這次韓國瑜毫無保留、全心全意的輔選許原榮。許原榮跟韓國瑜的時間其實並不長，但韓這次指導許原榮很多，像15日她跟韓國瑜都淋成落湯雞，之後去吃飯，韓國瑜還特別盯著許原榮要謝謝王鴻薇。



王鴻薇透露，韓國瑜跟她說，這個許原榮太老實，不善於表達自己的感情，全部都是內心戲。顯然韓國瑜非常瞭解許原榮，是做事但是不善於邀功、吹噓的人。