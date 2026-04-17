藍訪陸用民主基金會經費　張榮恭：過去就有

國民黨副主席張榮恭（右）16日接受飛碟晚餐主持人王淺秋專訪。（照片：飛碟提供） 中評社台北4月17日電／中國國民黨主席鄭麗文日前率團訪問大陸6天，但卻遭爆此行經費新台幣480萬元是向台灣民主基金會申請，遭綠營批評是“全民買單”。國民黨副主席張榮恭16日接受飛碟晚餐主持人王淺秋專訪時強調，國民黨推動兩岸交流的經費，確實有相當部分來自民主基金會，自基金會成立後都是如此，並非從這次鄭習會才開始，完全根據民主基金會規定辦理。



台灣民主基金會是由台“外交部”捐助成立，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜擔任董事長，董事會成員涵蓋官方、政黨與民間代表。政黨代表共9席，依“立法院”的各政黨委員席次比例分配。



張榮恭批評民進黨“到非民主國家談民主”的質疑相當可笑，強調“和尚念經是要講給信眾聽”，目前推動兩岸和平對台灣最為關鍵，因此呼籲民進黨，不要用枝微末節，阻撓國民黨推動兩岸和平的意志與行動。



《中時新聞網》報導，針對“習鄭會”後，大陸釋出惠台十項措施，其中，對岸正式發函希望全面恢復兩岸直航，但民進黨政府稱民眾對直航的需求不高。對此，張榮恭則喊話，如果真的需求不多，開放後沒人搭乘，航空公司不會做賠本生意，自然會取消相關航點。他質疑陸委會官員沒去過大陸，根本不瞭解狀況，或是故意掩蓋事實真相，希望官員不要脫離現實，跟人民利益作對。



張榮恭強調，“交流促和、斷流引戰”，面對大陸已展現的善意，“賴政府”應順水推舟，不要再抵制。他並指出，賴清德上任兩年多，大陸已舉行四次圍台軍演，台海局勢越來越急迫，國民黨是為了台灣安全，希望爭取和平的時間與空間。



張榮恭認為，賴清德主張“台獨”會替台灣招來戰爭，美國也不會樂見，只要反對“台獨”即可以避戰，認同九二共識則可謀和。他並批評“抗中”保不了台，呼籲民進黨捫心自問，大陸連核導彈都有了，台灣的軍事實力怎麼對抗？打仗需要兵源，台灣又如何跟大陸相比？



張榮恭強調，衹有用互信與交流，才能提高台灣創造和平的實力。