郭正亮轟陳世凱：“觀光局”快倒了

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北4月17日電／大陸宣布惠台10項政策，包含兩岸直航、觀光等利多。但台“交通部長”陳世凱竟酸大陸，“開心時會遞出橄欖枝，不開心時橄欖枝會變成棍子”，不該把觀光當作政治前提。前“立委”郭正亮痛批，“交通部”快把“觀光局”做到快倒了，賴清德應該想想陳水扁的做法。



郭正亮16日在《亮話天下》節目表示，陳水扁還可以看到大局、大勢，而不去阻擋，賴清德還在阻擋？台灣從事旅遊業的，大家都快死了！賴一點感覺都沒有？報導提到業者稱，台灣觀光業已經面臨將近十年的轉型陣痛，快十年沒看到陸客了。台灣去年觀光客衹有500多萬，政府在那邊誇口說要搞到1000萬？主要變數都很清楚，因為沒有陸客！



郭正亮質疑，現在中國大陸願意開放上海跟福建自由行，結果“交通部長”陳世凱卻酸：“這個叫善意”？陳世凱就是賴清德肚子裡的蛔蟲，他的心態跟賴完全一樣。觀光是陳世凱的業務，“交通部觀光局”已經做到快倒了！陳世還在那邊“講屁話”。看看民進黨有多離譜！郭支持中國國民黨主席鄭麗文的路線，希望她一路這樣下去。



郭正亮喊話，陳世凱就不要在那邊挑剔！賴清德應該多想想陳水扁執政時是怎麼做，2005年陳水扁怎麼回應國民黨主席連戰帶回兩岸和平的訊息，賴清德可以做得更好！“讓台灣人民感謝你”。賴作為領導人要從這種角度看，才是正念。不然，賴清德的路一定會愈走愈窄，注定在2028失去大位！