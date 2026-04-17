軍購案協商中　AIT谷立言昨晤朱立倫

AIT處長谷立言15日與國民黨前主席朱立倫會晤。（照片：AIT臉書） 中評社台北4月17日電／美國在台協會（AIT）處長谷立言近期頻繁會晤藍營人士，被外界認為是關切新台幣1.25兆軍購案的進度。美國在台協會16日晚在臉書發文指出，谷立言15日與國民黨前主席朱立倫會面，討論美國對韌性、安全且具連結性的台灣之長久支持。谷也重申，強健的美台關係有利於美國、台灣及全世界的人民。



中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜15日召集朝野協商軍購特別條例草案，國民黨前主席朱立倫子弟兵、板橋區市議員參選人鄧凱勛16日也在臉書曝，美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言（Raymond Greene）15日會晤朱立倫。時機點引發關注。



“立法院”朝野黨團15日就“行政院”1.25兆版、國民黨團“3800億＋N”版、民眾黨團4000億版的軍購特別條例協商，但目前進度僅在條例名稱達成共識，採用民眾黨版“保衛國家安全及強化不對稱戰力計劃採購特別條例”草案。



國民黨前主席朱立倫卸任後，其子弟兵成立“風向123事”臉書粉專，在3月初時，曾針對軍購特別條例議題發表看法，主張國民黨應在“立法院”推動目標9000億元的“國防”特別條例，確保穩定交貨，形成戰力。



