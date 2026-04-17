4美議員籲過軍購　民眾黨團：先趕快交貨

民眾黨團總召陳清龍（中）。（中評社 鄭羿菲攝） 媒體到現場採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月17日電（記者 鄭羿菲）針對美國參議院4名議員聯名致函中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜，希望“立法院”通過軍購特別條例。台灣民眾黨“立法院”黨團總召陳清龍17日堅持過往立場，不容許“賴政府”開新台幣1.25兆元的空白支票。他也強調，美國延宕交貨的項目應趕快交貨，這也是未來審查條例與預算的重要關鍵。



軍購特別條例目前因朝野無共識卡關，而美國參議院外交委員會4位議員聯名致函韓國瑜與各政黨“立委”，希望“立院”通過軍購特別條例的內容。



台灣民眾黨“立法院”黨團17日召開“大砍娛樂稅 真正減輕人民負擔”記者會，總召陳清龍、“立委”劉書彬、洪毓祥出席。



陳清龍表示，國際友人對台灣“國防”自主表達關心，我們都覺得感謝。對於軍購特別條例，民眾黨再次強調，立場是支持“國防”自主，但不容貪腐，我們要買什麼要清清楚楚，買得到也要交貨能拿得到，不容許新台幣1.25兆元的空白支票，就要“立法院”吞下去。



陳清龍說，民眾黨也多次表明，若美方確定第二批次項目，民眾黨也願意評估納入自己的版本。美國是民主國家，台灣也是民主國家，目前“立法院”對軍購特別條例也在進行民主審查程序，相信美國友人應該也能瞭解。



陳清龍強調，準時交貨是民眾黨團一貫的要求，過去買的一直也沒有交貨，台“國防部”必須向美國表明這些項目應該趕快交貨，未來交貨期程也是審查特別條例與特別預算的重要關鍵。