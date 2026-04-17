陸動武針對“台獨”？藍委：踩紅線有戰爭風險

藍委牛煦庭受訪。（中評社 張嘉文攝） 藍委牛煦庭受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月17日電（記者 張嘉文）日前結束訪陸行程的中國國民黨主席鄭麗文16日接受網紅“館長”陳之漢的專訪時提及，大陸所謂的“動武”只針對“台獨”，要台灣民眾對大陸希望和平的意願有信心。對此，國民黨“立委”兼黨發言人牛煦庭今天表示，這是大陸一貫的立場，“台獨”當然是踩到他們的紅線，就有可能讓台海進入戰爭的風險。



牛煦庭強調，所以要避免各式各樣可能的狀況，做好風險控管，而充分對話能降低這樣的可能性，這就是國民黨一貫以來在台灣的政治立場。



鄭麗文在館長的直播專訪上表示，中共中央總書記習近平把台灣當一家人，“對我們好都來不及了，怎麼會想要打你呢？”，並強調大陸所謂的“動武”只針對“台獨”，要台灣民眾對大陸希望和平的意願有信心。



牛煦庭今天在“立法院”受訪時說，大家要務實考量這件事，喜歡或不喜歡是一回事，但是要很務實考量，我們做什麼事可能會導致什麼樣的後果。而大陸一貫的立場，“台獨”當然是紅線，只要去碰觸就有可能讓台海進入戰爭的風險。



牛煦庭強調，國民黨之所以主張合理交流跟“國防”強化並行不悖，跟世界各國都要維持友善的關係，就是有多重的顧慮，透過充分的對話降低衝突的可能性，就是國民黨一貫以來的立場。



牛煦庭說，這樣的立場即便不是特別討喜，但都是為了人民在做努力，所以沒有必要去為了一件很難達成的事情，或者是有可能捲入戰爭的事情（指“台獨”），讓台灣好不容易建立起來的繁榮社會跟很好的經濟去受到相應的代價，他相信這會符合台灣社會的主流民意。