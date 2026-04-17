彰化縣長提名藍白合？柯文哲笑而不語

柯文哲陪同民眾黨台中市議員參選人連小華掃街拜票。（中評社 方敬為攝） 柯文哲陪同民眾黨台中市議員參選人連小華掃街拜票。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月17日電（記者 方敬為）台灣民眾黨創黨主席柯文哲16日起展開台中、彰化輔選行程，昨晚先到彰化縣與黨籍縣議員合體，今天上午再到台中市豐原區，陪民眾黨“立院”黨團總召陳清龍之妻、市議員參選人連小華拜票，18日整天再回到彰化跑行程。由於彰化縣長選舉中國國民黨提名卡關，政壇傳出可能“藍白合作”，但被問到加強彰化輔選，是否有意藍白合？柯文哲則笑而不答。



柯文哲與妻子陳佩琪17日上午到台中市豐原第一市場，陪同台中市議員參選人連小華掃街拜票，受到攤商熱情歡迎。



柯文哲16日晚間就抵達彰化並安排3天台中、彰化行程，16日晚間到彰化精誠夜市拉抬民眾黨籍縣議員吳韋達；17日上午陪同連小華拜票，下午則與民眾黨主席黃國昌一同赴大甲鎮瀾宮餐香祈福；18日再回到彰化安排整天輔選行程。柯文哲3天中彰行程，其中2天在彰化。



由於彰化縣長選舉中國國民黨提名卡關，政壇傳出可能“藍白合作”，民眾黨創黨籍前“立委”、中央委員蔡壁如近期動動作頻頻，並經常與中國國民黨籍彰化縣議會議長謝典霖同框跑行程，引起關注。但面對媒體詢問，彰化縣長選舉是否會藍白合，柯則笑而不答。

