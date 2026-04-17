十項惠台　白營：經濟要不要繁榮看民進黨

民眾黨團總召陳清龍。（中評社 鄭羿菲攝） 媒體到現場採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月17日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨主席鄭麗文日前訪陸，隨後大陸公布十項惠台措施，但目前民進黨政府的態度負面。台灣民眾黨“立法院”黨團總召陳清龍17日表示，民進黨政府要如何接招，就由民進黨政府自行決定，看是不是要讓台灣人民生活過得更好、經濟是不是要更繁榮，由民進黨政府自己做決定。



至於國民黨將這趟新台幣480萬元的費用向台灣民主基金會申請經費，引起綠營攻訐，“行政院”也表態“令人訝異”。陳清龍說，該怎麼申請就怎麼申請，該怎麼核銷就怎麼核銷。台灣民主基金會的經費來源也是政府預算，不是任何政黨的小金庫，任何經費申請、核銷程序，及最後的公開透明，需要接受全民監督，民眾黨也認同。



台媒報導，鄭麗文訪陸行6天行程共480萬元費用，是向台灣民主基金會申請經費，國民黨文傳會主委尹乃菁指出，是合法向台灣民主基金會提出申請從事政黨交流。而在“行政院”表達對國民黨的安排令人訝異後，台灣民主基金會下午再度說明，全案尚未進入核銷階段，將根據國民黨後續提出的單據憑證以及成果報告，依章程和相關法規辦理。另提到，台灣民主基金會不得贊助涉及統獨的活動。



台灣民眾黨“立法院”黨團17日召開“大砍娛樂稅 真正減輕人民負擔”記者會，總召陳清龍、“立委”劉書彬、洪毓祥出席。