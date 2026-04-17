沈伯洋選北市長？郭正亮：綠議員少2到5席

綠委沈伯洋。（中評社 資料照） 中評社台北4月17日電／民進黨“立委”吳沛憶登記參選民進黨台北市黨部主委，外界解讀可能是在為好友、同黨“立委”沈伯洋參選台北市長助攻。吳15日更陪同沈到台北市議會拜訪綠營多位議員。對此，前“立委”郭正亮認為，若是沈伯洋真的選台北市長，民進黨台北市議員席次至少會掉2至5席。中間選民的支持是邊緣市議員當選的唯一機會，毫無中間選民支持度的沈伯洋若選市長，將會把此機會砍了。



當被問及是否已經準備參選台北市長時？沈伯洋15日受訪時表示，現在“立法院”剛開議，收到各式各樣的陳情，所以找了很多議員一起討論交通、校園安全等議題。有些事需要中央一起協作，大家都在討論，中央要怎麼努力，地方要怎麼配合。至於被問及是否是先前來預習？沈伯洋則說，應該說是在不斷學習當中。



郭正亮16日主持網路直播節目《亮話天下》中，被網友詢問沈伯洋是否代表民進黨參選台北市長時表示，自己是台北市出身、參加過兩次台北市的選舉，絕大多數民進黨籍台北市議員都會反對沈參選。若是沈真的選，民進黨台北市議員席次至少會掉2至5席。因為沈伯洋幾乎沒有中間選民支持度，“搞不好還是負的”。



郭正亮接著說，來自中間選民的支持，是能讓民進黨的邊緣市議員當選的唯一機會。如果沈伯洋真的要選市長，將會把來自中間選民支持的機會給砍了。此外，沈伯洋全身都是意識形態，擁有許多爭議。相較之下，中國國民黨籍台北市長蔣萬安的支持度62.6%，為全台縣市首長最高的，蔣萬安“太厲害了”！