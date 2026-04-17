李貞秀上綠媒猛開砲　白委送三句話

民眾黨委員洪毓祥。（中評社 鄭羿菲攝） 民眾黨團召開“大砍娛樂稅 真正減輕人民負擔”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月17日電（記者 鄭羿菲）前台灣民眾黨不分區“立委”、陸配李貞秀13日因自身爭議遭開除黨籍，後續將由出身綠營的成功大學教授許忠信遞補。民眾黨“立法院”黨團總召陳清龍17日指出，許忠信將在4月22日宣誓就職，黨團也與許保持密切聯絡。民眾黨籍“立委”洪毓祥也送給李貞秀三句話，態度決定高度，格局決定結局，思路決定出路。



媒體問及，李貞秀遭開除黨籍後，頻上親綠的政論節目砲轟民眾黨主席黃國昌等人，陳清龍回應前嘆了口氣說，相當遺憾李貞秀前“立委”因個人爭議，佔據許多討論公共議題的空間，我們曾一起共同努力過的同事，現在卻上過去大力批評李的媒體，去全力批評黃國昌，這是李的個人選擇。這個國家還有很多事要做，黨團成員的努力是不能辜負選民對我們的期待。



民眾黨籍“立委”洪毓祥也送給李貞秀三句話，態度決定高度，格局決定結局，思路決定出路。他說，希望共同為民眾黨理念奮鬥過的話，就不應該再無的放矢，可以翻頁了，還有很多國家大事需要處理。



“中選會”15日發出公告，公告遞補當選名單，依據“憲法”增修條文第4條、公職人員選舉罷免法第73條第2項、第4項、第5項，公告民眾黨許忠信遞補當選名單，任期至第11屆“立委”任期屆滿日為止。



台灣民眾黨“立法院”黨團17日召開“大砍娛樂稅 真正減輕人民負擔”記者會，總召陳清龍、“立委”劉書彬、洪毓祥出席。