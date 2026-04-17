總預算有解　白營籲卓速提軍警消兩法版本

民眾黨團總召陳清龍。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月17日電（記者 鄭羿菲）今年度總預算案卡關有解，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜日前召集朝野協商達共識，21日將付委審查，“行政院長”卓榮泰昨天也肯定，這是“兩院”良性互動。台灣民眾黨“立法院”黨團總召陳清龍17日表示，僵局是“行政院”一手造成的，協商結果是“行政院”半年內提出軍警消兩法案的版本，盼趕快進行安排。



不過，陳清龍也消遣道，“行政院”號稱AI“內閣”、行動“內閣”，現在“立法院”三讀版本的軍人待遇條例與警察人員人事條例議題也都有了，“行政院”可以參考，竟然還要半年才能提出，期盼“行政院”能儘速提出了。



民眾黨籍“立委”洪毓祥也說，其實3天、一個禮拜就能達成了，“行政院”就按照三讀通過的法案編列預算就好。



今年度總預算案因朝野對立嚴峻卡關逾270天，主因是在野黨藍白認為“行政院”並未依“立法院”三讀通過的法條編列軍人待遇條例與警察人員人事條例相關預算，韓國瑜日前召集朝野協商，各黨團達成共識，擬於21日將總預算案交付委員會審議，“行政院”則將在半年內提軍人待遇修法與軍公教保障，並立即先行動支718億元預算。



台灣民眾黨“立法院”黨團17日召開“大砍娛樂稅 真正減輕人民負擔”記者會，總召陳清龍、“立委”劉書彬、洪毓祥出席。



陳清龍表示，民眾黨過去會對總預算案提出不予審查，是“行政院”對“立法院”三讀通過的軍人待遇條例與警察人員人事條例法律案認為“違憲”申請“釋憲”，這個僵局是“行政院”一手造成的，現在透過黨團協商，民眾黨團強力要求，對軍公教的權益要強力堅持，而協商結果是“行政院”必須半年內提出相關版本，趕快進行安排。