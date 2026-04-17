美議員再致函盼通過軍購　藍稱善意解讀

藍委牛煦庭接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月17日電（記者 張嘉文）美國參議院跨黨派議員近日致函“立法院”，表示華府未來數周內將核准對台軍售案，呼籲台灣應儘速通過軍購特別條例。對此，中國國民黨籍“立委”牛煦庭今天表示，他是用非常善意的角度來解讀，因到最後都是要解決問題，而不是讓僵局持續，目前針對軍購條例已展開協商，而美方是否提供發價書（LOA）是國民黨團評估重要依據。



美國聯邦參議院外交委員會今天公布4位議員聯名致函“立法院長”韓國瑜與各政黨“立委”，希望“立院”通過軍購特別條例的內容。信函強調，相信台灣各黨派高層將迅速達成共識，也預期美方未來幾周將公布新一批軍售，內容包括反無人機設備、整合作戰指揮系統及強化空防的中程裝備。



牛煦庭對此在“立法院”受訪時強調，國民黨團在意的是美方“發價書”是否送達，也是審查軍購條例的重要依據之一，所以收到這樣子的一個信函，他個人是用非常善意的角度來期待，因為大家到了最後都是要解決問題，而不是讓僵局持續。



牛煦庭說，韓國瑜22日會再度召集朝野協商，相關審查將依既定程序推進，他認為，無論是美方的承諾或展現善意，對於軍購條例的推動均具正面助益。



另外，美國在台協會（AIT）處長谷立言15日與國民黨前主席朱立倫會面，討論美國對韌性、安全且具連結性的台灣之長久支持，媒體詢問美方是否有另外盤算？



牛煦庭說，他不認為是另有盤算，這次的軍購特別條例審查，社會分歧其實非常大，這就會影響審查進度，而國民黨作為最大在野黨，相信一定是美方需要多溝通的對象，這一段時間美方非常積極，不會只針對朱立倫，包括黨主席鄭麗文、韓國瑜、黨團總召傅崐萁，還有他在內的“國防”外交委員會的“立委”，其實一直都是在對話的狀態。



牛煦庭強調，面對軍購這件事情，國民黨是在野黨的角色，會在“國家安全”的推動和財政把關上取得平衡，而多加溝通讓資訊更透明，才會有助於這個條例的推動。反之，如果只是用政治角度或者是意識形態操作分裂，只會讓軍購條例的審查困難重重。