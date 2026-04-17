鄭麗文再爆金句：無人機送珍奶不是送飛彈

鄭麗文16日接受館長直播專訪。（取自館長惡名昭彰） 中評社台北4月17日電／“鄭習會”後陸方宣布十項對台政策，卻遭民進黨質疑為糖衣毒藥、統戰。中國國民黨主席鄭麗文昨天表示，“他們愈這樣講愈失民心”，但老百姓不傻，觀光旅遊業會看不懂嗎？她也說，大家要對和平有信心，也要對北京希望和平的意願有信心。她再爆金句，“無人機應該是來送珍珠奶茶的，不是來送飛彈的。”



鄭麗文16日接受網紅“館長”陳之漢直播專訪時表示，在訪陸前、行程中，從頭到尾不可能去談軍購。草案已送到“立法院”，正開始協商走正常審查程序，“國會”有“國會”的攻防，不能因任何會面就去干預“國會”的制度。



鄭麗文說，民進黨不要一天到晚 “兩國論”，大家都希望中華民族好，“我感受對岸有很大善意，我去大家就知道了”，誰想這麼笨，外國人挖坑我們自己跳下去自傷殘殺嗎？那是中了別人的計，和平紅利不可限量。



她更說，科技進步不是要來打仗，是要造福人類，“無人機應該是來送珍珠奶茶的，不是來送飛彈的。”



談及與中共總書記習近平的互動，鄭麗文說，習近平是特別有歷史情懷、重視民族感情的人。當台灣人不否認、也珍視這份民族感情時，心靈才會契合，什麼話都好說，就不會喊打喊殺了；更重要的是，這不只是習個人的態度而已，這次接觸到中共官員，私下聊天都是這樣。



她提到，中央台辦主任宋濤、副主任潘賢掌都曾駐紮戰地，親身見識過戰爭殘酷，由衷希望兩岸不要打仗，不是衹有台灣人這樣想。