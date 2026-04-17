台官方拒兩岸全面直航　綠委：交流被武器化

民進黨團書記長范雲受訪。（中評社 張穎齊攝） 民進黨團書記長范雲受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月17日電（記者 張穎齊）大陸致函呼籲全面恢復兩岸航運直航，釋出開放上海、福建旅客來台的訊息，並已循小兩會（台旅會、海旅會）機制，但陸委會以團客未開放為由，無意接招。民進黨“立法院”黨團書記長范雲17日表示，兩岸交流應透過制度化機制進行，但過去經驗顯示，說開就開、說關就關，交流早已被中國政治化、武器化，不是台灣的問題。



大陸“海峽兩岸航空運輸交流委員會”日前致函台灣，呼籲盡快全面恢復直航航點。陸委會副主委梁文傑昨日在例行記者會指出，目前中國尚未開放團客來台，航線回程載客率不足，對航空業吸引力有限，應先解決團客問題，再談航點擴增。



民進黨“立法院”黨團書記長范雲17日在“立法院”受訪。



記者提問陸方提出全面恢復兩岸直航航點，以及上海、福建旅客來台自行由。台灣旅遊業者也期盼政府能順勢開放，但陸委會則認為大陸要先開放團客。她有何看法？



范雲回應，應回歸政府對政府的制度性協商，也就是透過交通、觀光等“小兩會”機制處理，台灣方面絕對歡迎對等談判，但航線開放涉及安全與對等原則，應由專業單位評估，不應流於政治喊話。



記者追問，陸方已循小兩會機制，觀光航空業者也殷殷期盼，民進黨政府為何不願接受？



范雲回應，台灣社會過去已多次經歷“說開就開、說關就關”，更嚴重的是交流被政治化與武器化，這些問題不是在台灣，而是北京政府的作法！



媒體問，針對中國國民黨主席鄭麗文訪陸經費是由台灣民主基金會補助，范雲表示，中國長期將該基金會視為“台獨”組織”，國民黨不應動用納稅人的錢進行相關交流，既然涉及民主與人權價值，應接受全民監督，基金會也已表態未來將嚴格把關核銷。



對於鄭麗文16日接受網紅“館長”陳之漢專訪時提及“兩岸中國人一家人”、無人機應載珍奶而非飛彈等言論，她有何看法？



范雲批評，中國對台軍事威脅並未減緩，相關說法忽視現實安全風險，台灣正與“國防部”及盟友推動防空系統與“國防”強化，卻在“立法院”遭阻擋相關預算，一方面說要降低敵意，一方面卻擋“國防”預算，是非常危險。