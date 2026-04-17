華府專家：多數台產品可望被排除美關稅

哈德遜研究所資深研究員Riley Walters接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 張榮發基金會。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月17日電（記者 莊亦軒）美國財務部長貝森特日前指出，美方正準備重新實施或推進301條款（Section 301）調查，相關關稅政策有機會在7月回到原有水準。華府哈德遜研究所資深研究員Riley Walters 17日在台出席論壇受訪表示，未來美方對台關稅水準，最終仍可能回到過去相關架構下所適用區間。整體來看，台灣對美出口中，仍有相當高比例產品可望被排除於關稅之外，因此實際衝擊可能相對有限。



財團法人人工智慧法律國際研究基金會17日在台北張榮發國際會議中心舉辦“台美共製思維與保護策略國際論壇”，邀請華府哈德遜研究所資深研究員Riley Walters等二十餘位產、官、學、研究專家共同參與。



Riley Walters指出，從目前情況來看，無論是先前的相關經貿安排，或現階段透過“122條款”所實施的措施，乃至未來可能延續到“301條款”調查結果，多數台灣出口至美國的產品，仍有機會獲得大規模關稅排除。當前台灣對美出口中，應有超過八成產品未被納入關稅課徵範圍，這對台美經貿往來而言，仍屬相對有利局面。



Riley Walters也提到，台美之間目前面臨的一項挑戰，在於貿易逆差問題的形成，部分正是來自這些被排除關稅的商品。大量台灣商品得以較低障礙輸入美國市場，固然有助推升雙邊貿易與產業合作，但同時也會進一步擴大美方所關切的逆差數字，形成一種兩面刃效應。



Riley Walters分析，若美方選擇提高更多關稅，雖然可能在數字上壓縮部分逆差，但也將導致貿易規模縮小，甚至不利於台美雙方都希望推動的人工智慧產業生態系發展。從這個角度來看，現階段在保留部分關稅措施的同時，又讓大量關鍵商品獲得排除，其實讓台美處於一個相對平衡的位置。



Riley Walters認為，台美現有的貿易與投資協議，某種程度上可望協助緩解因逆差升高所帶來的政治壓力。也就是說，雖然貿易逆差仍然存在，但若雙邊能透過制度化的投資與經貿合作框架，持續擴大彼此產業利益，便有機會降低逆差問題在美國國內政治上的敏感度。



談到台灣先前提出的台美協力製造模式，Riley Walters表示，希望這套“台灣模式”真能發揮作用，尤其在協助美國重振半導體產業方面，具有一定想像空間。美國本土沒有類似台灣這類高度集中的科學園區型態，這也是美國在推動高科技產業落地時面臨的一項現實挑戰。



Riley Walters說，美國幅員廣大，若能透過某種類似台灣模式的作法，把相關產業更集中地布局於特定區域，理論上確實有助於形成產業聚落、提升效率。但另一方面，也勢必會面臨來自其他州的政治壓力，因為不同州都可能希望爭取同樣的資源與制度支持，這將使相關政策推進過程中不可避免地出現政治角力。