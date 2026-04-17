美再催軍購　綠營：大家要給藍白壓力

民進黨團書記長范雲。（中評社 張穎齊攝） 綠委范雲受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月17日電（記者 張穎齊）外媒《路透社》報導，美國跨黨派參議員近日致函中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜及“立院”黨團，敦促台灣在中國大陸壓力下加快軍購特別條例立法進度，未來數周還可能批准多項軍售。民進黨“立法院”黨團書記長范雲17日回應，感謝民主盟友提醒，強調台灣強化自我防衛刻不容緩。她呼籲大家對國民黨、台灣民眾黨兩黨施加壓力。



路透社3月曾引述多位知情人士說法報導，美國一項涵蓋先進攔截飛彈的對台大型軍售案準備呈交美國總統特朗普批准，可能在特朗普訪華後簽署。這項軍售案總值約140億美元，將是歷來規模最大的對台軍售案。



民進黨團書記長范雲17日在“立法院”受訪表示，這並非台灣第一次接獲美方提醒，顯示台灣安全議題已進入更具體、細節的階段，台灣自主防衛能力與軍購特別預算，新台幣1.25兆不能打折，同時應扶植本土無人機等“國防”產業。



范雲強調，盟友一再提醒時間非常緊迫，無論是對美軍購或本土產業發展，都需要盡快推進。因此呼籲社會大眾要給藍白壓力，支持相關預算與法案，提升台灣自我防衛能力，“國家安全”不應成為政治角力的籌碼，“國安”不能打折，台灣必須持續強化自身實力，才能確保安全與穩定。



媒體問，國民黨團要求政府應立即修法刪除“非核家園”條文，成立專案小組徹查非核家園政策造成的弊端，並向交代重啟核電所需費用。



范雲則說，從蔡英文到賴清德，皆持續推動能源多元化，相關政策應回歸專業討論，而不是在未經充分審議下倉促處理。