綠選將也不批評？鄭麗文：好康在這不用戰爭

鄭麗文16日接受館長直播專訪。（取自館長惡名昭彰） 中評社台北4月17日電／中國國民黨主席鄭麗文昨天接受網紅“館長”陳之漢直播專訪，鄭麗文說，她發現民進黨要選舉的人，“都不太批評我大陸行”，向是要選新北市長、綠委蘇巧慧，要選台中市長的綠委何欣純等，他們都要假裝中性，不是這麼民進黨，對選舉才有利。



鄭麗文提及，年底選戰要開打，兩岸利多在這大家要嗎？“好康在這裡，不用戰爭”。她上半年會完成北京與美國之行，到美國一樣，絕對不會損害我們跟美國情誼，美國也有不同政黨，民間很厲害，不是只針對華府，應該要全面性。美國也有不同意見，也有人非常支持她。



她指出，還有美國華府學者說要多多研究鄭麗文訴求，美國有學者也都說鄭麗文作法，才是符合美國利益，要支持鄭麗文維持兩岸穩定，對大家都好，美國內部有不同聲音論戰，“不要一天到晚要跟中國對幹，這樣不好”，美中握手對我們不是很好嗎？對美國、對全世界都好。



她說，因為選民跟支持者這10年來，跟中國大陸要切割，要隔絕我們，民進黨政府要找台商麻煩，嚴重限制發展與機會，“台商苦不堪言”，大家都真的期待，如同大旱降甘霖，所有觀光旅遊業慘兮兮，所有服務業都很慘。



鄭麗文表示，的確台灣台積電“護國神山”很厲害，但是少數人賺到這些錢，其他八成都在傳產慘兮兮，這些跟大陸有關，大陸宣布十項政策時，要選舉的人敢反對嗎？多少人支持這一塊，但陸委會一定會卡的，不管大陸講什麼，民進黨一定都不要。



鄭麗文透露，她要去大陸訪問前，百工百業都來找她，他們也都知道要等2028。現在大陸願意放，民進黨不要，因此大家都在等2028政黨輪替，這次她去之後，所有人心都定下來，“大家要和平沒有戰爭”，她去大陸之前，大家都放一半的心，很清楚未來的路，就是2028要換政黨，只要政黨輪替之後，好日子就來了。



她還說，不要像現在做什麼，都要被民進黨抄家，每天找麻煩，國民黨執政之後不只是十項惠台，兩岸全面交流都會正常化。