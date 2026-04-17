賴出訪前台駐史官員涉貪　吳思瑤：認知作戰

綠委吳思瑤（中）。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月17日電（記者 張穎齊）賴清德將於22日出訪史瓦帝尼，但網路上出現引述《Swaziland News》報導，指控台駐史瓦帝尼王國代表梁洪昇涉及多起腐敗案件。民進黨政策會執行長吳思瑤17日表示，賴清德還沒出訪，就有不實的指控內容，這就是認知作戰，呼籲社會大眾，大家要提高警覺。



有網友在社群平台引用《Swaziland News》報導，指稱梁洪昇與工程、製藥公司有關聯，涉及多起腐敗案件，引發熱議。台“外交部”16日澄清說明，相關爆料子虛烏有、內容毫無事實基礎，亦未提出任何具體證據，屬典型錯假訊息操作。梁大使自到任以來，積極深化台史邦誼、推動雙邊關係，與史國王室及政府互動良好，成果有目共睹，因而成為有心人士鎖定攻擊的對象。



台官方表示經查，總部位於南非的《Swaziland News》是一家接受中國資助並具特定政治立場的媒體，該媒體立場鮮明，除長期批評史國王室及政府施政外，也持續在國際間散布貶抑“我國”主權、破壞台史邦誼的錯假訊息。



台官方表示，過去賴清德在2023年“副總統”任內訪問巴拉圭期間，即曾出現有心人士刻意散布假訊息混淆民眾視聽、刻意攻擊政府外交作為的情形。相關案例顯示有境外勢力系統性操縱假訊息，意圖破壞台灣外交關係。



吳思瑤17日在“立法院”受訪表示，這些內容是不實指控，明顯是認知作戰的一環，賴清德都還沒出訪，這些攻擊就已出現，未來恐怕會有更多類似操作，社會應該建立心理防禦。



媒體問，中國國民黨主席鄭麗文16日接受網紅“館長”陳之漢專訪時提及“兩岸中國人一家人”及無人機應載珍奶而非飛彈等說法。



吳思瑤表示，相關言論過度吹捧中國領導人，聽起來相當刺耳，在中國軍機軍艦擾台未減情況下，不應過度奉承，這些言論應適可而止。



媒體問，國民黨指控副主席兼黨秘書長李乾龍座車遭裝追蹤器，並影射為“賴政府”情治單位所為。



吳思瑤痛批，這說法前後矛盾、細節不清，宛如羅生門，這是惡意炒作，若涉及違法應報案處理，而非直接影射國家“元首”，若為不實指控，應公開道歉。



另就民進黨政府擬開放印度移工政策，招致撻伐，吳思瑤則緩頰，要“行政院”專案報告沒有問題，但這當初是朝野一致通過政策，呼籲在野黨回到監督角色，理性討論。