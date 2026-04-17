請陣頭拜大甲媽　柯文哲祈求大家別再吵架了

柯文哲與民眾黨主席黃國昌等人向大甲媽祖參拜。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月17日電（記者 方敬為）台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天下午率現任黨主席黃國昌及地方黨公職、參選人一同赴大甲鎮瀾宮參拜，恭送大甲媽祖遶境起駕，民眾黨還特別請陣頭表演，場面熱鬧。柯文哲面對媒體詢問連續3天到台中、彰化輔選行程及布局，以及黨內爭議都不予回應。至於向媽祖祈求什麼？他說，求一切平安順利，大家不要再“冤家（閩南語：吵架）”了！



柯文哲16日起展開台中、彰化輔選行程，昨晚先到彰化縣與黨籍縣議員合體，17日上午偕同妻子陳佩琪再到台中市豐原區，陪民眾黨“立法院”黨團總召陳清龍之妻、市議員參選人連小華拜票，下午與黃國昌合體，一同率地方黨公職、參選人赴大甲鎮瀾宮參拜，恭送大甲媽祖遶境起駕。



民眾黨特別安排陣頭表演，宣告柯文哲、黃國昌率隊參拜大甲媽，沿途受到不少支持者上前加油打氣，更有民眾向柯文哲要簽名，柯來者不拒，展現親民作風。但面對媒體詢問有關選舉及黨內爭議等議題，均不予回應。



大甲鎮瀾宮正副董事長顏清標、鄭銘坤親自接待，並陪同柯文哲、黃國昌等人向大甲媽祖團拜，禮成後即進入來賓接待室閉門交流，約20分鐘，隨後步行前往鄰近鎮瀾宮的媽祖文化館參訪，該行程不對外開放。



媒體在步行途中堵訪，問柯文哲這幾天中部行程會不會累？向媽祖祈求什麼？柯文哲表示，睡醒了就好了，不會累，他向媽祖祈求大家平安、一切順利。一旁的民眾黨中央委員、台中市議員江和樹接著說，“國家正常一點”，柯文哲探口氣說，大家不要再“冤家（閩南語：吵架）”了！