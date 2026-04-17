卓榮泰日本觀賽曝光　日經：日方感到被背叛

《日經亞洲》報導，卓榮泰3月到東京看棒球，原本低調的活動意外曝光。日本感到“被背叛”且不滿。（日經亞洲網站） 中評社台北4月17日電／台“行政院長”卓榮泰3月到日本東京看球，原本被視為台日關係升溫的象徵。但《日經亞洲》17日引述消息報導，日方對於卓榮泰團隊訪日名單，一開始曾要求移除“行政院”發言人與攝影人員，卻未獲理會。之後卓榮泰訪日行程又遭《中央社》曝光。部分日本官員指責“賴政府”違反雙方默契，“感到被背叛”。



卓榮泰3月7日訪問日本，在東京巨蛋觀看台灣與捷克在“世界棒球經典賽”（WBC）的比賽，成為1972年台日斷交以來首位踏上日本國土的現職“行政院長”。雖然他強調這次屬於自費的“私人行程”，並非公務，但仍引發各界質疑。



儘管外界普遍將此行視為台日關係升溫的象徵，但多名知情人士表示，日方對卓榮泰此行所引發的高調曝光感到不悅。原本預期應低調進行的行程，卻很快在台灣媒體曝光，導致部分日方官員認為，“賴政府”違反雙方默契。



報導指出，有消息人士還說，這些消息的曝光，讓北京在中國國家主席習近平預定於5月中旬與美國總統特朗普會面前，更容易找到理由，指責日本與台灣在製造麻煩。“洩漏‘行政院長’訪日行程的行為，正在損害台灣與日本的關係，也削弱了台灣穩定與華府關係的努力。”



知情人士表示，在卓榮泰方提交一份超過15人的訪日名單後，東京方曾要求將台灣“行政院”發言人與攝影人員從名單中移除，但這項要求並未被理會。卓榮泰在東京巨蛋看比賽期間，很快就被台《中央通訊社》發現並發布報導。中國大陸隨後譴責卓榮泰訪日是“邪惡的圖謀”。東京“感到被背叛”，恐影響雙方在敏感議題的合作，增加未來訪問難度。