台積電元老曾繁城：AI沒情感無法取代藝術

台積電文教基金會董事長曾繁城是台積電的創始元老。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月17日電（記者 盧誠輝）台積電文教基金會17日舉行“2026台積心築藝術季”開幕典禮，身為台積電創始元老的台積電文教基金會董事長曾繁城在致詞時強調，不管未來AI再怎麼發展，始終都無法取代藝術，因為AI沒有情感，而藝術則需要靠包括喜怒哀樂等情感才有辦法呈現。



“2026台積心築藝術季”17日在新竹市東門城舉辦開幕典禮，包括台積電文教基金會董事長曾繁城、新竹市長高虹安、新竹縣副縣長徐元棟、牛耳藝術藝術總監牛效華、交響樂團(NSO)執行長郭玟岑、創造焦點當代馬戲團團長李仕洋，以及當代傳奇劇場京劇大師吳興國、行政總監林秀偉及京劇天后魏海敏等人齊聚，共同揭開台積心築藝術季序幕。



曾繁城在致詞時表示，這20年來的世界變化很大，他記得2006年的時候 iPhone都還沒有問世，後來隨著科技進步讓AI不斷發展，但現在不管是AI還是機器人，都沒有情感，而藝術還是需要靠情感，包括各種喜怒哀樂才有辦法呈現藝術之美，所以不管未來AI如何發展，始終都無法取代藝術。



曾繁城提到，今年台積心築藝術季以“召喚浪漫”為主題，向德國浪漫主義致敬。十八世紀末，當歐洲“啟蒙時代”極致理性盛行之時，德國卻掀起一場深刻的哲學與美學風潮，呼喚人們向內探詢靈魂、向外共鳴自然，這種浪漫主義精神迄今依然深刻影響著世界。



曾繁城指出，當我們走進劇場，透過音樂或是戲劇的向外觀看，同時也是對心靈世界的向內凝視，尋回我們與世界和諧的節奏。為了貫穿主題，在藝術季中策劃了系列講座，邀請萬壹遵、朱家安、楊尹瑄及吳億偉等名家，透過文學、哲學、繪畫及格林童話，多角度剖析浪漫主義對現代人內在世界的深遠影響。



現年已88歲的曾繁城是台積電的創始元老，曾被視為是台積電創辦人張忠謀的最強戰友。曾繁城從工研院時期便投身半導體，是早期赴RCA（美國無線電公司）取經的製程核心，也是台積電早期的核心五虎將之一，曾任台積電副董事長、創意電子董事長，在台灣半導體界享有崇高地位。