羅明才：習鄭會是三贏　民進黨裝睡叫不醒

國民黨籍8連霸“立委”羅明才接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月18日電（記者 張穎齊）大陸釋出10項兩岸友善交流措施，其中包括推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化、開放上海福建居民到台灣自由行。中國國民黨籍8連霸“立委”羅明才向中評社表示，2026和平之旅“習鄭會”，就像寒冬中的兩岸關係迎來春天，更是“一舉三贏”，可望帶動民生經濟發展，但可惜民進黨政府刻意阻擋交流，裝睡的人叫不醒。



羅明才在“立法院”接受中評社訪問指出，兩岸同文同種，本就應加強交流合作，此次“習鄭會”讓兩岸氛圍重新出現久違的溫馨與和諧，彷彿寒冬過去、迎來春暖花開，交流愈多，誤會就愈少，溝通愈多，理解也愈深，兩岸關係只要跨出第一步，後面還有更多機會與可能。



羅明才強調，兩岸交流不只是政治議題，更攸關民生與經濟，台商多年來在大陸投資發展，與當地形成互利共榮關係，不是單方面受益，而是帶動整體繁榮，此次大陸釋出的交流措施，對兩岸人民都是契機，應讓和平種子持續深化，最終開花結果。



針對陸方釋出全面開放兩岸直航，以及上海、福建居民到台自由行，羅明才表示，其實這些機制，過去已有經驗，大家都是內行人，民進黨政府陸委會不要再講外行話，若真心推動交流，其實可立即展開，關鍵在於民進黨執政的態度，如果只是敷衍或逃避，就像裝睡的人叫不醒，不會有利兩岸關係發展。



羅明才呼籲，政府應以更開放、正面的心態看待兩岸互動，透過實際交流讓民眾感受到互惠成果，而不是一味設限、刻意阻擋，如今國際局勢複雜，更應把握契機，推動兩岸合作，促進企業發展與台商人民福祉，期盼都可水到渠成，今年是馬年，更希望今年以後的交流都可馬到成功。