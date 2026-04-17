牛煦庭：鄭麗文走兩岸和平路　全民有利

國民黨籍“立委”兼黨發言人牛煦庭接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月18日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍“立委”兼黨發言人牛煦庭向中評社表示，國民黨主席鄭麗文此行訪陸推動兩岸破冰，並促成大陸提出10項交流措施，核心目的是讓和平紅利由全民共享，強調走和平對話的路，對全民最有利，國民黨沒要當兩岸獨家代理人，好的氛圍也創造給民進黨政府。



牛煦庭指出，這次陸方釋出涵蓋農漁產品、觀光與青年交流等10項措施，是希望兩岸關係能走向和平合作，國民黨無意扮演所謂“兩岸獨家代理人”，而是希望創造對話空間，降低衝突風險，而鄭麗文返台後也拋出願與賴清德會面的想法，正是希望從兩岸到台灣內部政治，都能透過對話化解僵局。



對於民進黨質疑大陸惠台措施須建立在“九二共識、反對台獨”前提，牛煦庭則說，民進黨政府目前態度就是冷處理，不願意接招，讓人感到可惜，國民黨已展現誠意，若執政黨缺乏高度與格局回應，社會自會做出評價。



針對陸方釋出全面開放兩岸直航，以及上海、福建居民到台自由行，牛煦庭表示，陸委會卻以陸方沒誠意先開放團客為由搪塞，他認為無論是團客還是自由行，對台灣觀光與旅宿產業都有實質幫助，政府一再找理由拖延，其實就只是在找託辭、不想執行。當然開放過程當然需要配套與評估，倘若一味否定，民眾其實都看得很清楚。



至於鄭麗文提出“鄭賴會”與後續訪美行程，牛煦庭表示，國民黨路線一貫清楚，對話與防衛並重，一方面強化自我防衛能力，一方面透過溝通降低風險，兩者並不衝突，無論與大陸或其他國家維持良好互動，都是為了“中華民國”整體利益。



牛煦庭強調，鄭麗文訪陸後規劃訪美，是正常且必要的“外交”節奏，平衡對外關係本來就是應有作為，這是非常正常，那就照節奏操辦、樂觀其成。