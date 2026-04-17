綠委提台潛艦自造成本高　卓榮泰允諾檢討

行政院長卓榮泰(左)與經長龔明鑫答詢。(中評社 張穎齊攝) 中評社台北4月17日電（記者 張穎齊）民進黨籍“立委”王定宇今日質詢提出台灣潛艦自造成本明顯偏高，憂心2028年後恐出現造艦發包困難的問題。“行政院長”卓榮泰答詢表示，潛艦自造攸關“國安”與“國防”能力，政策一定會持續推動，但現行機制確實有檢討空間，將於半年內至年底前進行整體盤點與調整。



卓榮泰17日赴“立法院”進行施政方針，以及經濟組的施政報告並備詢。



民進黨籍“外交及國防委員會”“立委”王定宇質詢指出，依目前狀況，2028年後恐出現造艦發包困難，包含台船、中信與龍德等業者營收高度仰“賴政府”標案，但受到國際鋼材價格落差影響，台灣造艦成本明顯偏高，恐導致預算編列後仍無法順利發包。



卓榮泰答詢，台灣目前造艦多屬特殊艦型與原型艦，台船具備一定技術能力，但後續市場開發仍有不足之處，加上台灣三大航運公司多選擇赴國外造艦，顯示整體產業鏈仍待整合，未來應建立統籌機制，將造艦需求視為整體市場，而非分散處理，以提升台灣產能與競爭力。



卓榮泰表示，潛艦自造涉及“國安”、“國防”能力，政府會從制度面檢討，包括研發補助、資金支持與產業整合等面向，確保台灣造艦量能能夠穩定發展。



王定宇指出，目前國際鋼材價格約每噸400多美元，但台灣鋼材成本高達800至1000美元以上，價格高出約2倍，恐衝擊造艦產業競爭力，建議政府參考韓國、日本等國做法，透過直接補貼、稅賦優惠或研發支持等方式，強化產業誘因。



台“經濟部長”龔明鑫答詢，政府過去已持續提供研發補助方案，未來將再檢視是否提出新的研發計劃。