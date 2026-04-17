淡江大橋512通車　藍委邀韓國瑜開箱紀念品

藍委洪孟楷與韓國瑜搶先開箱淡江大橋通車紀念保冷提袋。（照片：洪孟楷臉書） 中評社台北4月17日電／台灣新地標“淡江大橋”即將於5月12日正式通車，在通車前新北市政府舉辦一系列活動，包括星空音樂會、在橋上躺平看海等，通車典禮當晚還將邀請雲門舞集演出，並帶來絢麗的無人機展演，而淡海輕軌也特別推出“淡江大橋通車紀念一日票”。選區位於新北市淡水、中國國民黨籍“立委”洪孟楷17日也在臉書發文與國民黨籍“立法院長”韓國瑜搶先開箱“2026淡江大橋通車紀念 台灣的驕傲”保冷提袋！



洪孟楷表示，又一個屬於台灣、屬於北海岸的驕傲即將落成！淡江大橋將於5月12日正式通車，未來淡水到八里可節省約25分鐘車程，更可望分擔關渡大橋及台2線約3成車流。



洪孟楷說，今天起展開一系列通車暖身活動，經過與相關單位積極爭取，“淡水八里・橋見未來”在地鄉親優先場，今天下午2點即將登場！只要出示在地居住證明（身份證、租屋證明等）就能上橋，一覽淡江大橋壯闊景色與淡水河口最美視野。



洪孟楷表示，為有效分流，全民參與的活動將於下周及下下周展開，也歡迎各位好朋友共同來淡水八里吃美食、看大橋、共同慶！



洪孟楷說，他特別準備“2026淡江大橋通車紀念 台灣的驕傲”保冷提袋要來贈送當作紀念！感謝韓國瑜院長以及黨團同仁們的熱情支持與宣傳，大家都說非常精美！也很實用！保冷提袋能裝需冷藏冷凍物品，重復使用更環保，表面高解析的淡江大橋更讓大家能帶著橋一起走！



洪孟楷指出，淡江大橋是串聯淡水、八里與北海岸未來的重要關鍵。歡迎大家一起參與、一起見證這座世界級地標的重要時刻！