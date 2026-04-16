吳成典：金門共同廈門機場絕對可行

新黨主席、前金門縣副縣長吳成典接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月18日電（記者 張嘉文）大陸日前公布10項惠台措施，提出“支持金門共用廈門新機場”引發討論。台官方示警，認為涉及統戰敘事與飛航安全問題。新黨主席、前金門縣副縣長吳成典向中評社指出，所謂“共用機場”並非新議題，早在20多年前金廈之間即已透過務實協商解決空域與導航問題，如今條件更成熟，所以只要回到理性協商，絕對可行。



廈門翔安國際機場可望於今年12月啟用，可滿足年旅客吞吐量4500萬人次、貨郵吞吐量75萬噸、飛機起降38萬架次的使用，距離金門僅2公里。根據廈門市翔安區政府官網表示，翔安機場建設預留金門專用航廈、金門跨海通道接口等。廈金大橋（廈門段）、泉金高速將接入機場，規劃對台客運碼頭，謀劃高鐵接入金門，形成對台海陸空鐵立體綜合交通網絡。



吳成典強調，金門與廈門事實上早已融合為同個生活圈，小三通實施25年來，兩地人員往來頻繁，不少金門居民日常採買、社交活動都延伸至廈門，“早上過去廈門、中午回來金門已是常態”。在此情況下，交通、航空與基礎設施的整合，是自然發展的結果，還要用意識形態阻擋的話，無法讓金門人接受。



中國國民黨主席鄭麗文4月7日訪問大陸展開為期6天的國共交流，12日落幕，大陸方面隨即宣布10項惠台措施，其中涉及金門相關的內容包括，支持金門與即將啟用的“廈門翔安新機場”共用設施；推動福建沿海與金門、馬祖地區的通水、通電、通氣、通橋等等。



吳成典接受中評社訪問時強調，金門與廈門距離極近，空域與航道重疊本就是長期存在的客觀事實，不應過度政治化。他回憶，早年金門尚義機場因濃霧影響嚴重，飛機起降困難。



時任立委的他，居中與大陸方面及台灣民航主管機關協調，最終達成默契，由廈門高崎機場航班儘量往大陸內陸方向起降，將海上航道留給金門使用，同時完成導航系統建置，使金門機場起降能見度由3200公尺大幅降至800公尺，這套機制運作至今已超過20年，證明兩岸在飛安議題上完全可以務實合作。