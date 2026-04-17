蘇偉碩：小賴選情不熱　大賴要先處理內傷

反萊豬醫師蘇偉碩。（中評社 資料照） 中評社高雄4月18日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長參選人、綠委賴瑞隆選情不被外界看好，引起熱議。熟悉綠營的反萊豬醫師蘇偉碩向中評社表示，主要是賴清德執政沒成績，民進黨內部路線、資源分配不是很好，問題因此浮現。蔡英文日前有來高雄拉抬賴瑞隆但效果不大，也反映年底選舉要叫英系總動員，恐怕對綠基層來說心中還有罣礙。



蘇偉碩，高雄醫學大學醫學士，擁有精神科專科醫師證照，是台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟的骨幹。從學生時代就參加環保運動、學運，曾與民進黨並肩反美牛，反萊豬時變成綠營眼中釘，與綠營分道揚鑣，現持續針砭時事並關心政治議題。



針對年底高雄市長選情，媒體人吳子嘉日前表示，綠委賴瑞隆目前好像與藍委柯志恩打到平手了，隨時可能翻盤。如果賴瑞隆hold不住，民進黨中央可能會把候選人的主導權，收回歸黨中央，就是黨中央派人幫他選，打法就不一樣了。



對此，蘇偉碩表示，因為賴瑞隆的選情，目前在高雄感覺起來並沒有很熱。主要是民進黨籍高雄市長陳其邁任期屆滿無法再選，英系的陳其邁與新潮流的賴瑞隆也有一個問題，兩人在民進黨內屬於不同派系，新潮流又掌握黨中央與執政。



蘇偉碩表示，新系與陳其邁之間是有問題存在的，因為2018年高雄市長選舉時，陳其邁會輸給國民黨的韓國瑜時，很大一部分是新潮流並沒有用力，因為原本新潮流的劉世芳想選高雄市長未果，所以才有新潮流沒有全力幫陳其邁的說法。



蘇偉碩表示，而賴瑞隆今年初選出線後，賴清德過年期間來高雄曾向陳其邁喊話“麥克風更大隻”，暗示若年底選得好，陳其邁會高升到“中央”去。但之後並沒有看到綠營有整合大團結的氣勢，目前高雄好像還沒有出現。