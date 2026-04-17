選彰化縣長？ 黃國昌：講這個太早

民眾黨主席黃國昌。（民眾黨提供） 中評社彰化4月17日電／台灣民眾黨主席黃國昌17日到彰化，為5位縣議員參選人主持彰化隊誓師記者會。媒體追著他問中國國民黨可能空降縣長人選，自己是否考慮轉戰彰化？黃國昌盛讚國民黨籍彰化縣長王惠美的執政成果，但對國民黨家務事不予置評。至於民眾黨是否會推人選或由他參選彰化縣長？黃國昌則認為，現在講這個都太早。



黃國昌昨晚和創黨主席柯文哲到彰化精誠夜市直播，今日上午黃國昌一個人到民眾黨彰化縣黨部，與“台灣民眾黨彰化隊”成員，張雪如、吳韋達、蘇智弦、洪雅婷、高采翎等5人合體，力拼彰化全壘打。但媒體關心重點仍在彰化縣長選舉，聯訪時問他，對於謝家姊弟（藍委謝衣鳯與彰化縣議長謝典霖）之爭後，國民黨可能採取空降前考紀會主委魏平政的看法。



黃國昌指出，尊重國民黨的民主程序，彰化是全台灣人口第一大縣，如何延續縣長王惠美優良的政績，進一步改變彰化、翻轉彰化，讓更多優秀年輕人願意返鄉打拼，才是最重要的事。民眾黨將以最大誠意與善意持續溝通合作，目標是在2026年地方選舉中守住彰化這一關鍵席次，這才是2026年地方選舉的重中之重。相信國民黨也有相同目標，期待藍白在彰化共同合作。



至於民眾黨是否在彰化推出縣長人選？黃國昌認為現階段言之過早，當務之急是整合力量，延續王惠美縣政成果。他指出，彰化情勢相對複雜，需透過各方智慧與協調，組成最具競爭力的團隊，為地方帶來穩定治理。



黃國昌表示，上次選舉民眾黨在彰化縣政黨票已突破17萬票，較2020年近乎倍增，顯示地方對新政治的期待。核三延役公投在彰化獲約8成同意票，認為反應民意對政策理性討論的支持。他強調，每一張選票的託付都不敢忘記。