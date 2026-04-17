黃國昌率民眾黨彰化隊　拼議會5支全壘打

民眾黨主席黃國昌與彰化縣黨部主委溫宗諭率領的團隊舉行合體記者會。（照片：民眾黨提供） 中評社彰化4月17日電／台灣民眾黨主席黃國昌17日赴彰化與“民眾黨彰化隊”首度完整合體，並宣布2026地方選舉布局。黃國昌與民眾黨彰化縣黨部主委溫宗諭、縣議員張雪如、吳韋達，以及議員參選人蘇智弦、洪雅婷、高采翎，共同喊出“與民同在、彰化我來”口號。黃國昌也逐一為5人披掛背帶，期勉背負選民期待，力拚在彰化“擊出五支全壘打”，進軍縣議會成立黨團。



黃國昌表示，台灣民眾黨2024在彰化縣拿下超過17萬張政黨票、相較2020年將近翻倍成長，去年我們發起的核三延役公投，彰化縣的同意票更占投票人數大約8成；這再再都顯示彰化縣的鄉親朋友，願意相信民眾黨能帶給台灣新政治！願意相信把票投給民眾黨，能讓這座城市有具體改變。黃國昌強調“每一張選票的託付，民眾黨都不敢忘記。”因此面對2026地方選舉，除了今天亮相的五位議員參選人之外，民眾黨也將在彰化各鄉鎮市積極提名鄉鎮市民代表，相關名單預計將於近期正式公告。



黃國昌說，相當感謝温宗諭接任彰化縣黨部主委後後積極布局2026地方選舉，並在地方廣泛傾聽各界聲音，目前台灣民眾黨在彰化縣議會已經有議員張雪如與吳韋達為民喉舌、同時在鄉鎮市民代表、與村里長都有席次，“非常感謝這些戰力十足的夥伴，長期深耕基層、凝聚地方組織力，讓我們在彰化能漸漸扎根茁壯”。因此，在2026地方選舉，台灣民眾黨也再提名3位優秀的議員參選人：蘇智弦、洪雅婷、高采翎，他們有年輕世代的代表、有女性青農、也有要傳承文化守護原民權益的山地原住民，每個人都有不同的專業、也都代表不同領域，要共同努力將彰化不同的聲音全部帶進議會。



黃國昌也信心喊話“今天‘民眾彰化隊’正式成軍、就是要力拚2026彰化全壘打，帶給地方具體建設、讓人民生活有感進步”。



温宗諭指出，這次推出的參選人陣容，雖然其中多人過去未曾擔任公職，但無論是個人特質、專業條件或投入程度，都早已做好準備，絕非外界想像中的青澀素人，而是具備理想、目標與行動力的新生代戰力。他強調，彰化縣黨部自成立以來就不斷努力，不只是培養“小草”，更要讓這些小草成長為能夠承擔責任、扎根地方的“大樹”。



張雪如表示，從政以來始終相信政治的本質，就是拉近人與人之間的距離，讓需要幫助的人更快被看見、被照顧。她指出，民眾黨在全台各地都有黨部與志工夥伴，能共同串聯資源、協助處理各類個案，這也是她持續投入公共事務的最大動力。張雪如強調，自己一路以來始終秉持“哪裡有需要，我們就在哪裡”的信念，無論是社會救助、公益活動或地方服務，都是希望在有限的時間裡，盡力幫助更多人，也為彰化留下更多改變的可能。她也感謝一路並肩努力的幹部與志工，並呼籲鄉親持續支持台灣民眾黨。

