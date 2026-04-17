中經院預測台今年經濟成長上修至7.22%

“中經院”預測2026年經濟成長率達7.22%，全年消費者物價指數（CPI）年增率為1.98%。（照片：“中經院”網站） 中評社台北4月17日電／“中經院”今天發布最新經濟預測，儘管中東戰事干擾，因AI科技蓬勃發展、需求強勁，估台灣今年經濟成長率達7.22%，但通膨壓力略增，全年消費者物價指數（CPI）年增率預測值為1.98%，逼近2%的通膨警戒線。



“中經院”前次經濟預測為今年1月，估今明年經濟成長率分別為4.14%及2.95%，今明年全年CPI年增率1.64%及1.58%。今天發布的最新預測大幅上修今年全年經濟成長率至7.22%，估明年為3.4%；受到中東戰事推升物價影響，今年CPI年增率預測值上修至1.98%，明年為1.83%。



“中經院”院長連賢明說明，雖有中東戰事干擾，對於今年經濟成長率看法仍正面，主因是台灣出口非常暢旺，在AI產品需求加持下，第1季經濟成長率甚至達13%以上。



根據“中經院”預測，台灣經濟成長模式為“外熱內溫”。外需方面，儘管中東戰事影響貨物貿易與運輸，不過AI產業發展蓬勃，預期台灣資通、電子與半導體相關產品進出口穩健擴張，輸出、入年增率分別為19.83%、18.24%。



內需方面，民間消費因勞動市場改善，以及股市財富效果挹注，年增率2.16%，成長力道優於去年。



連賢明補充，“中經院”經濟預測假設情境參採國際機構看法，戰爭不會長期持續、國際油價高點落在4月，在此背景下做出預測；不過中東戰事牽涉能源、供應鏈變化，可能進而影響利率，諸多不確定性均拉高景氣預測難度。



外界關注戰事帶來的通膨隱憂，連賢明表示，中東戰事持續時間、台灣能源價格是否繼續凍漲，以及政府是否持續控管，是牽動後續物價走勢的關鍵。



“國發會”經濟發展處處長陳美菊表示，中東戰事爆發後，政府迅速啟動多重物價穩定措施，頻繁召開會議監控物價變化，“經濟部”甚至因石化原料市場波動，推出“經濟部塑膠袋平價專案”，原因是“物價最怕有通膨預期”，政府動作很大、下很猛的藥，盼從源頭控管、抑制通膨預期。



連賢明說，目前物價預測已經非常接近2%，假設政府沒有凍漲價格，全年CPI預測值就會超過2%。



匯率方面，“中經院”考量歐美因通膨情勢未定、貨幣政策走向有變數，加上地緣政治風險推升美元走強等因素，預期2026年新台幣兌美元匯率將從第1季的31.63元和緩升值至第4季的31.04元，年平均約31.4元，和2025年相比，貶值約0.65%。